Homem é brutalmente espancado após tentativa de roubo em Ji-Paraná

Publicada em 28/11/2025 às 09h15
A manhã desta quinta-feira (27 de novembro de 2025) foi marcada por uma cena de extrema violência na Avenida Maringá, região da T-5, em Ji-Paraná. Um homem, acusado de tentar cometer um roubo, acabou brutalmente espancado com um pedaço de madeira pela pessoa que seria a vítima da tentativa de assalto.
De acordo com o relato do agressor — que se apresentou aos policiais como vítima —, esta teria sido a segunda vez que o mesmo indivíduo tentou roubá-lo. Ele afirmou estar cansado de sofrer constantes perdas e relatou que, ao perceber a nova abordagem, atravessou a rua, pegou um pedaço de madeira (um balaústre) e desferiu vários golpes contra o suspeito.
O homem agredido sofreu ferimentos gravíssimos, apresentando profundas lesões na cabeça, no rosto e na boca, além de sangramento intenso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Em estado crítico, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal para atendimento emergencial.
A Polícia Militar esteve no local da ocorrência, registrou a situação e conduziu o autor das agressões para a UNISP, onde ele prestou esclarecimentos. O caso será investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades criminais de cada envolvido.
