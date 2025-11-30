Homem é baleado durante tentativa de homicídio na zona Leste

Publicada em 30/11/2025 às 09h50
A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste domingo (30) para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua Debret, localizada no bairro Escola de Polícia, zona Leste de Porto Velho. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais se depararam com um homem ainda não identificado caído ao solo e ferido por disparos de arma de fogo.
Diante da gravidade da situação, os militares solicitaram imediatamente o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe médica chegou rapidamente ao local e realizou os primeiros atendimentos, estabilizando a vítima, que apresentava múltiplos ferimentos. Em seguida, o homem foi conduzido às pressas para a emergência do Hospital João Paulo II, onde permanece sob cuidados intensivos.
Até o momento a equipe do portal de noticiais Hora1Rondonia, não conseguiu colher informações concretas sobre as circunstâncias exatas que levaram ao crime. Moradores da região relataram ter ouvido tiros durante a madrugada, mas não souberam apontar possíveis suspeitos ou motivação. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Criminal, que realizou os procedimentos necessários para coleta de evidências.
A Polícia Civil assumirá o caso e seguirá com as investigações para identificar a autoria e esclarecer o que motivou o atentado. As autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha informações relevantes procure a delegacia responsável ou faça denúncias de forma anônima pelos canais oficiais.
