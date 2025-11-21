Homem é atacado com várias facadas por colega de trabalho
Por NewsRondônia
Publicada em 21/11/2025 às 09h15
Nos acompanhe pelo Google News

 Um homem de aproximadamente 50 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na madrugada desta sexta-feira (21).

O crime aconteceu em frente ao posto de combustíveis desativado na rotatória em frente ao porto graneleiro na Avenida Imigrantes, bairro São Sebastião em Porto Velho.

O rapaz contou que teve um desentendimento com um colega de trabalho, e acabou sendo esfaqueado cinco vezes pelo suspeito que fugiu em seguida.

O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital João Paulo II. A PM foi acionada para fazer o registro.

Polícia Porto Velho
Imprimir imprimir