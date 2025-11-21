Homem é atacado com várias facadas por colega de trabalho

Por NewsRondônia
Um homem de aproximadamente 50 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na madrugada desta sexta-feira (21).
O crime aconteceu em frente ao posto de combustíveis desativado na rotatória em frente ao porto graneleiro na Avenida Imigrantes, bairro São Sebastião em Porto Velho.
O rapaz contou que teve um desentendimento com um colega de trabalho, e acabou sendo esfaqueado cinco vezes pelo suspeito que fugiu em seguida.
O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital João Paulo II. A PM foi acionada para fazer o registro.
