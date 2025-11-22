Homem é atacado com várias facadas na zona norte

Publicada em 22/11/2025 às 09h15
Um homem de 51 anos sofreu uma violenta tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (21), na Avenida Imigrantes, região do bairro da Balsa, na zona Norte de Porto Velho (RO). A vítima foi atacada com oito golpes de faca, sendo ferida no tórax, abdômen, rosto e braços.
De acordo com informações apuradas pela reportagem junto à Polícia Militar, o homem relatou que o autor do crime seria um colega de trabalho, com quem ele teria passado parte da madrugada antes da agressão. Segundo a vítima, o suspeito o chamou até um determinado ponto da via, onde, de forma repentina, iniciou o ataque a facadas e fugiu em seguida, tomando rumo ignorado.
Mesmo gravemente ferido, o homem conseguiu pedir socorro. Populares que passavam pela região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegou rapidamente ao local e realizou os primeiros atendimentos ainda na via. A vítima foi encaminhada em estado sério para o Hospital João Paulo II, referência em atendimentos de urgência e emergência na capital.
Aos policiais, a vítima afirmou não saber qual teria sido a motivação para a tentativa de homicídio. Ele declarou que não havia discutido previamente com o agressor, o que levanta a possibilidade de que o crime tenha sido premeditado ou motivado por algum desentendimento anterior não revelado.
Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região durante a madrugada, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na delegacia de plantão e será investigado pela Delegacia de Homicídios, que deve ouvir testemunhas, analisar possíveis imagens de câmeras de segurança próximas e tentar identificar a motivação do ataque.
A vítima permanece internada sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi atualizado até o momento.
