Homem é atacado com machado pelo atual marido da ex-mulher

Publicada em 17/11/2025 às 13h40
Um homem de 25 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite de domingo (16), na Avenida José Amador dos Reis, localizada no bairro JK, Zona Leste da capital de Rondônia.
Segundo o relato da vítima, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, o ataque ocorreu enquanto ele estava na esquina. O atual marido de sua ex-mulher se aproximou, iniciando provocações. De posse de um machado, o agressor desferiu um golpe na testa da vítima e fugiu em seguida.
O homem ferido e com sangramento intenso foi prontamente socorrido por seu pai, que o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste.
Após receber os primeiros socorros e atendimento médico na UPA, foi confirmado que o rapaz não corre risco de morte. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio, e o agressor não foi localizado até o momento.
