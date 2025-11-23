Homem é arrastado para matagal e atacado a tiros em condomínio

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 23/11/2025 às 10h00
Um homem de 25 anos ficou em estado grave após sofrer uma tentativa de homicídio no residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista em Porto Velho na noite deste sábado (22).
Testemunhas acionaram a PM depois que viram um homem sendo arrastado por membros de uma facção, para o matagal, depois escutaram vários tiros.
Quando a PM chegou, localizou a vítima caída com diversas perfurações de tiros nas pernas, braços e uma na nuca.
O Samu fez o resgate para o Hospital João Paulo II.
