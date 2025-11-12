Homem é amarrado por moradores após esfaquear a esposa em distrito

Publicada em 12/11/2025 às 08h50
Um grave caso de violência doméstica foi registrado no distrito de Boa Vista do Pacarana, em Espigão do Oeste (RO). Um homem esfaqueou sua própria esposa na região do tórax, após um episódio de agressão dentro da casa onde o casal vivia.
De acordo com informações, a vítima, gravemente ferida, foi socorrida às pressas por uma ambulância e levada ao Hospital Municipal de Espigão do Oeste, que fica a cerca de 85 quilômetros do distrito.
Moradores, revoltados com o ocorrido, conseguiram imobilizar o agressor e o amarraram até a chegada da Polícia Militar. No entanto, pouco tempo depois, o homem conseguiu escapar antes da chegada da guarnição, fugindo do local.
A Polícia Militar realiza buscas na região para localizar o suspeito. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Espigão do Oeste.
Mais um triste caso de violência doméstica que causa indignação e alerta para a importância de denunciar agressões.
