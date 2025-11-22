Homem é alvejado a tiros enquanto andava de bicicleta em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com
Publicada em 22/11/2025 às 08h40
No final da tarde desta sexta-feira (21), uma tentativa de homicídio foi registrada na T-11 com Rua Amapá, bairro Valparaíso, em Ji-Paraná.
A homem seguia de bicicleta pela via quando foi surpreendido por dois disparos de arma de fogo, caindo ao solo sangrando. Os tiros atingiram pernas e havia lesão na cabeça. O atirador após o crime, fugiu tomando rumo ignorado. A vítima foi identificado como Sergio de 45 anos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o socorro e encaminhou Sérgio ao Hospital Municipal. A Polícia Militar e a Perícia Técnica compareceram ao local para os procedimentos de praxe.
