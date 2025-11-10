Homem condenado a 14 anos por estupro de vulnerável em Rondônia é preso na BR-101

Por PRF/RO
Publicada em 10/11/2025 às 11h20
Publicada em 10/11/2025 às 11h20
Na tarde deste domingo (10), na BR-101 em Itapema, policiais rodoviários federais prenderam um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável cometido em Rondônia.
Ele conduzia um automóvel abordado em fiscalização de rotina. Ao fazer as consultas de praxe, os agentes descobriram o Mandado de Prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça daquele estado.
O homem de 52 anos, natural do Pará, foi conduzido ao Presídio de Itapema onde vai começar a cumprir a pena de 14 em regime fechado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!