Homem agride a própria mãe com vários socos no rosto em Ji-Paraná

Publicada em 07/11/2025 às 09h15
Um caso de violência doméstica chocou moradores de Ji-Paraná. Uma mulher foi agredida pelo próprio filho, que chegou em casa alterado, sob efeito de álcool e entorpecentes.
De acordo com informações apuradas, a discussão entre mãe e filho acabou se tornando violenta quando o homem desferiu vários socos contra o rosto da vítima, provocando uma lesão grave que quase resultou em fratura facial. Após o ataque, o agressor fugiu do local antes da chegada da polícia.
O suspeito, segundo relatos, já teria se envolvido em outras situações de violência contra familiares e faz constantes ameaças.
