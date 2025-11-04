Homem agredido a pauladas e com fratura no braço foge da UPA

Publicada em 04/11/2025 às 08h20
Um homem que havia sido socorrido na tarde desta segunda-feira (03), após ser agredido com golpes de madeira na cabeça e possivelmente ter fraturado o braço, acabou fugindo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rolim de Moura.
Segundo informações, após receber os primeiros atendimentos, as equipes médicas preparavam a ambulância para transferi-lo ao município de Cacoal, onde seria submetido a uma tomografia. No entanto, antes da remoção, o homem fugiu da unidade e ainda subtraiu um vidro de álcool do local.
A ocorrência teve início no centro da cidade, próximo a uma sorveteria, onde o homem se envolveu em uma briga com outros moradores de rua e pessoas aparentemente embriagadas. Durante o confronto, um dos envolvidos pegou um pedaço de madeira e o atingiu com vários golpes, causando ferimentos na cabeça e no braço.
Mesmo ferido, ele conseguiu correr por cerca de um quarteirão, mas acabou caindo em frente a uma loja, onde foi socorrido por populares. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o encaminhou à UPA, enquanto a Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!