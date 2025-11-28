Hoje tem Brasileirão; Libertadores no sábado; Tabelinha Rondoniense: Futebol feminino, Copa SP de Futebol Júnior e Copa Kids de Jiu-Jitsu.

Publicada em 28/11/2025 às 09h30
Brasileirão: Bahia sonha com G-5, Vasco e Inter duelam sob pressão e Santos joga a vida no Z4. Libertadores 2025: Palmeiras e Flamengo reeditam a final histórica de 2021.
Brasileirão - A 36ª rodada do Brasileirão promete emoção nesta sexta-feira (28), com três jogos decisivos que podem mexer na briga pela Libertadores e na luta contra o rebaixamento.
No Alfredo Jaconi, o Bahia tenta manter embalo e confirmar presença no G-5, mas encara seu maior tabu: nunca venceu o Juventude em Caxias pela Série A. O Tricolor soma 56 pontos e vive boa fase, enquanto o vice-lanterna, com 33, joga o último fio de esperança para evitar o rebaixamento antecipado.
Em São Januário, Vasco e Internacional jogam pressionados. O time Cruzmaltino amarga cinco derrotas seguidas e precisa vencer para escapar do pesadelo do Z4. Já o Inter quer reencontrar o gol e evitar nova queda na tabela.
Fechando a noite, o Santos decide a sobrevivência na Vila Belmiro. Com 38 pontos, o Peixe precisa vencer o já rebaixado Sport para respirar. A possível volta de Neymar, mesmo no sacrifício, adiciona drama ao duelo mais quente da rodada.
Libertadores - A América volta a parar neste sábado (29). Palmeiras e Flamengo, donos de três títulos cada, se enfrentam novamente em uma decisão de Libertadores, repetindo a final de 2021 — quando o Verdão levou a melhor na prorrogação e ergueu seu tricampeonato.
O Palmeiras chega à final embalado por uma campanha quase perfeita: 100% na fase de grupos e uma virada épica sobre a LDU nas semifinais, transformando um 3 a 0 contra, em um 4 a 0 histórico no Allianz Parque.
Do outro lado, o Flamengo viveu trajetória mais irregular, mas cresceu no mata-mata. Após avançar em segundo no grupo, garantiu a vaga ao superar o Racing com solidez defensiva.
Com equilíbrio, história e muita rivalidade, a final promete mais um capítulo marcante entre dois gigantes, que agora lutam para se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores.
Rondoniense Feminino 2025 começa neste sábado (29) com quatro equipes na disputa. União Cacoalense conhece seus adversários na Copinha 2026. Pacarana recebe 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu com mais de 100 jovens competidores.
Futebol feminino - O futebol feminino de Rondônia dará o pontapé inicial na temporada 2025 no sábado (29). A competição contará com quatro clubes: Sport Genus, Brazuca EC, Rondoniense SC e a estreante Desportiva Itapuense, que representa Itapuã do Oeste pela primeira vez no torneio.
A abertura será às 16h, com Rondoniense SC x Brazuca EC. No domingo (30), também às 16h, o Genus enfrenta a Desportiva Itapuense. Todos os jogos serão realizados no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, em Porto Velho.
O campeonato terá turno único, e as duas equipes com melhor pontuação avançam para a grande final, marcada para os dias 13 ou 14 de dezembro. O Rondoniense Feminino promete equilíbrio, novidade e forte disputa pelo título estadual.
Copinha - O União Cacoalense já sabe o caminho que terá pela frente na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. No sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol, o representante de Rondônia foi colocado no Grupo 16, em São Carlos, ao lado do Grêmio São Carlense, Real Brasília, Santos e do próprio União Cacoalense como visitante da sede.
A tabela completa, com datas e horários, será divulgada nos próximos dias. A Copinha mantém seu formato tradicional: 128 clubes divididos em 32 grupos, com os dois melhores de cada chave avançando ao mata-mata em jogo único, com pênaltis em caso de empate.
Campeão rondoniense Sub-20, após superar o Sport Genus na final, o União chega motivado e busca surpreender na maior vitrine do futebol de base do país, que acontecerá de 2 a 25 de janeiro.
Jiu-Jitsu - O distrito do Pacarana foi palco de um domingo histórico com a realização da 1ª Copa Kids de Jiu-Jitsu, reunindo mais de 100 atletas de Pacarana, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e Rolim de Moura. O evento ocorreu na quadra da Escola Tancredo Neves e destacou o fortalecimento das artes marciais na região.
A competição foi organizada pelos professores Devan (CT Ávila) e Raphael Cechinato, com apoio da Prefeitura, Semelc e lideranças locais. Como anfitrião, Pacarana levou 27 atletas ao tatame e conquistou 27 medalhas: 6 ouros, 9 pratas e 12 bronzes.
A iniciativa, celebrada por apoiadores e autoridades, colocou o distrito no mapa dos grandes eventos de artes marciais e abre portas para novas edições.
