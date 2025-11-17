Hassum fala sobre desafio de interpretar Silvio Santos em nova cinebiografia

Publicada em 17/11/2025 às 15h06
O longa Silvio Santos Vem Aí chega aos cinemas nesta quinta-feira (20), em pré-estreia, trazendo para as telonas o capítulo de 1989 em que o apresentador surpreendeu o país ao lançar sua candidatura à Presidência da República. Na trama, Iris Abravanel é interpretada por Regiane Alves, enquanto Leandro Hassum assume o papel do maior comunicador da televisão brasileira.
Hassum contou ao canal Intervenção, no YouTube, que nunca teve contato direto com Silvio Santos ou com sua família, apesar de já ter morado próximo ao empresário em Orlando. “Nunca conheci ninguém da família. Nem no Troféu Imprensa: no ano em que fui, o Silvio passou mal e outra pessoa fez a entrega”, lembrou.
O ator ressaltou a responsabilidade de interpretar um dos nomes mais emblemáticos da TV brasileira e disse ter passado por uma preparação intensa para o papel. “Fazer o Silvio é uma responsabilidade enorme. Estou feliz e curioso para ver como vai ser a reação da galera na pré-estreia”, afirmou.
Entre os familiares, a expectativa também é grande. Daniela Beyruti Abravanel, presidente do SBT e filha de Silvio Santos, comentou nas redes sociais que está ansiosa para assistir ao filme: “Muito curiosa para assistir. Pelo pouco que vi, acho que vou gostar”, escreveu.
O elenco ainda reúne Mario Matias (Pedro de Lara), Diego Montez (Wagner Montes), Fernanda Sanches (Sônia Lima), Bianca Duarte (Flor Fernandez), Charles Oliveira (Décio Piccinini) e Gabi Spaciari (Elke Maravilha).
