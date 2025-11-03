Harrison Ford chama Donald Trump de “o maior criminoso da história”

Publicada em 03/11/2025 às 16h07
O ator Harrison Ford, conhecido mundialmente pelos papéis em Star Wars e Indiana Jones, fez duras críticas ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em entrevista ao jornal britânico The Guardian. O comentário foi dado antes de Ford receber um prêmio de liderança em conservação no Field Museum, em Chicago.
Sem medir palavras, o ator condenou a postura do ex-presidente sobre o meio ambiente e o desmonte das políticas climáticas promovidas durante seu governo. “[Trump] não tem políticas, só caprichos. Isso me assusta demais. A ignorância, a arrogância, as mentiras, a perfídia. Ele sabe o que está fazendo, mas é um instrumento do status quo e está ganhando dinheiro a rodo, enquanto o mundo vai para o buraco. É inacreditável. Não conheço nenhum criminoso maior na história”, declarou.
Durante seu mandato, Trump chamou as mudanças climáticas de “a maior farsa já perpetrada contra o mundo” e incentivou o uso de combustíveis fósseis. Segundo o The Guardian, ele “começou a desmantelar as proteções ambientais, interrompeu projetos de energia limpa, estimulou o setor de petróleo e gás, e até proibiu o uso dos termos ‘mudanças climáticas’ e ‘emissões’ dentro do governo”.
Harrison Ford, que há décadas se posiciona em defesa do meio ambiente, afirmou que as previsões dos cientistas estão se confirmando e alertou para a urgência de agir. “Tudo o que dissemos sobre as mudanças climáticas se concretizou. Por que isso não é suficiente para alarmar as pessoas? Por causa do status quo arraigado”, lamentou.
Apesar das críticas, o ator demonstrou esperança. “Acredito que podemos mitigar os efeitos, mudar comportamentos, criar novas tecnologias e desenvolver políticas eficazes. Somos uma espécie incrivelmente adaptável e inventiva. Se focarmos em um problema, geralmente conseguimos resolvê-lo.”
