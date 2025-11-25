Grupos de Elias e Sérgio “brigam” pelo PRD; vitória do pai de Cruz como federal é dada como certa; e Léo anda sorridente

Publicada em 25/11/2025 às 08h29
Nikolas Ferreira foi condenado por chamar uma mulher transexual de homem nas redes sociais.
CARO LEITOR, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi condenado pelo juiz André Augusto Salvador Bezerra, da 42ª Vara Cível de São Paulo, a indenizar em R$ 40 mil uma mulher transexual. O caso ocorreu em 2022. A mulher transexual alegou que foi a um salão de beleza e a dona se recusou a atendê-la, pois “só atendia mulheres biológicas”. A vítima relatou a situação nas redes sociais. Nikolas, à época vereador em Belo Horizonte (MG), republicou o vídeo nas redes sociais, adicionando comentários, como a declaração de que “ela se considera mulher, mas ela é um homem”. Ao se defender no processo e nas redes sociais, Nikolas afirmou que “limitou-se a exercer seu direito de crítica à ideologia de gênero, conforme orientação pessoal e de seu grupo político”. Entretanto, o juiz não acatou a justificativa. Segundo o douto magistrado, “a ideologia de gênero mencionada pelo réu trata-se de termo utilizado por determinados grupos religiosos, que insistem em negar a pessoas o direito de se atribuir a um gênero diverso daquele que lhes foi atribuído quando nasceram. Ora, em uma sociedade em que vigora a liberdade e a democracia, não parece razoável negar esse direito”. Sinceramente, não escondo de ninguém que nasci diferente e sofri por muitos anos pressão familiar para não assumir a maneira diferente como vim ao mundo, mas uma coisa é certa, sou contra a pauta Wake e a criminalização de quem diz verdades biológicas. Contudo, é preciso existir respeito para quem nasceu diferente.
Condenado
Não é a primeira vez que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é condenado por transfobia. Ele já foi condenado a pagar R$ 30 mil de indenização à deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) quando ambos exerciam o mandato de vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte (MG).
Condenação
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a pagar R$ 200 mil por danos coletivos. A condenação é resultado de uma ação movida por associações da comunidade LGBTQIA+, que acusam o deputado de promover discurso de ódio.
Discurso I
A condenação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-RJ) é resultado de uma ação movida na Justiça do Distrito Federal por associações da comunidade LGBTQIA+, por conta do discurso de Nikolas na tribuna da Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher de 2023. Tal discurso foi considerado transfóbico.
Discurso II
Durante o discurso no Dia Internacional da Mulher de 2023, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-RJ) usou uma peruca amarela e afirmou que “se sentia uma mulher” e que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres.”
Maioria
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) preso preventivamente. O voto que deixou o placar em 3 a 0 a favor da medida veio do ministro Cristiano Zanin.
Noção
Depois da decisão do STF de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) preso preventivamente, o deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) apareceu em vídeo falando em inglês, completamente desnorteado, pedindo para o presidente Donald Trump (Republicanos) aplicar mais sanções ao Brasil. Dudu Bananinha não perdeu só o cabelo, perdeu também a noção de realidade.
Chorando
Não é a primeira vez que o deputado federal licenciado antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aparece em vídeo completamente desnorteado. Ele também apareceu quase chorando e chamando todos de incompetentes quando o presidente Donald Trump (Republicanos) anunciou a redução das tarifas ao Brasil devido à alta da inflação nos EUA, devido à carestia dos alimentos.
Despencou
Falando em redução das tarifas, o The New York Times diz que o governo do presidente Lula (PT-SP) venceu a batalha contra o presidente Donald Trump (Republicanos) por conta da redução das tarifas ao Brasil. A popularidade de Trump despencou por conta da inflação gerada pela carestia dos alimentos nos EUA.
Raivinha
Ontem (24), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), com raivinha, anunciou o rompimento da relação institucional com o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (RJ). Segundo Hugo, episódios recentes que envolvem a articulação política de projetos da extrema-direita e uma campanha difamatória de influenciadores ligados ao PT, acabaram ampliando a tensão entre os dois parlamentares.
Oficialização
Os rachas regionais e a ata de reunião do PP que aprovou a federação partidária com o partido União Brasil atrasaram a oficialização no cartório de Brasília da federação União Progressista (UP).
Recusou
O cartório de Brasília recusou a ata de federação enviada pelo PP, por listar os seus membros pelos apelidos de urna, e não os nomes de registro. Dois exemplos foram André Fufuca (PP-MA), ministro dos Esportes, e o deputado federal Mersinho Lucena (PP-PB). Devido ao erro, a documentação teve que ser totalmente refeita, incluindo a coleta de assinaturas de todos os envolvidos.
Registro
A ata corrigida foi entregue na quarta-feira (19) no cartório em Brasília, que tinha 15 dias úteis para analisar a documentação. Na manhã de ontem (24), o cartório liberou o registro e os líderes da federação partidária União Progressista (UP) oficializaram a federação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Oficializará
Logo que o TSE oficializar a federação partidária União Progressista (UP), restará saber se a promessa do presidente nacional do União Brasil, advogado Antônio Rueda, oficializará o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) como presidente estadual da UP em Rondônia.
Descontente
Segundo alguns passarinhos, o presidente nacional do União Brasil, advogado Antônio Rueda, anda descontente com o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) porque não cumpriu integralmente o acordo político com o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e os flertes com o PSD e PRD para disputar uma vaga ao Senado nas eleições de 2026.
Mesa
A deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) poderia ficar livre para decidir qual coligação fazer caso não vingasse a federação União Progressista (UP) formada pelo União Brasil e o Progressista. Agora, Silvia terá que sentar na mesma mesa com o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e o ex-secretário-chefe da casa civil Júnior Gonçalves, presidente estadual do União Brasil.
Disputa
Falando em flertes, a disputa pelo comando do Partido da Renovação Democrática (PRD) em Rondônia continua acirrada entre os grupos políticos liderados pelo vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) e o secretário-chefe da Casa Civil Elias Resende. Esse último deverá escalar o Diretor-Geral Adjunto do DER, Anderson Dias - seu fiel escudeiro - para assumir o comando da legenda.
Derrubar
O secretário-chefe da Casa Civil, Elias Resende, numa ampla articulação com o ex-deputado federal Nilton Capixaba (PRD-Cacoal), tenta derrubar Fábio Gonçalves, irmão do vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho), da presidência estadual do PRD. A Direção da Executiva Provisória da legenda vence no próximo dia 30, daí saberemos quem vencerá essa queda de braço.
Interinamente
O presidente do TJ-RO, desembargador Raduan Miguel Filho, na linha sucessória, assumiu o Governo de Rondônia interinamente após ausência simultânea do governador Coronel Marcos Rocha e do vice-governador Sérgio Gonçalves, ambos do União Brasil, bem como do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes). Com a ausência simultânea dos três primeiros nomes da linha sucessória, assume o presidente do TJ-RO, conforme determina a Constituição do Estado.
Levou
No aniversário de Vilhena, comemorado no último feriadão, o deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena), levou shows artísticos de atração nacional e anunciou a entrega da usina de asfalto para atender Vilhena e os demais municípios do Cone Sul do estado em relação à pavimentação de ruas, avenidas, estradas estaduais e também em serviços de recuperação, como a operação tapa-buracos.
Entrega
Falando em entrega, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho), em mais uma rodada no último feriadão pelo interior, realizou entregas de maquinário e equipamentos para agricultura familiar nos municípios de Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Presidente Médici, Nova União e Mirante da Serra.
Feliz
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) anda feliz e sorridente por conta da decoração de Natal no Parque da Cidade, denominado de “Porto Velho Luz: Uma Cidade Encantada”. O presidente da Emdur, Bruno Holanda, está de parabéns pelo bom gosto na decoração e a reorganização do espaço para oferecer conforto e segurança aos visitantes.
Vitória
O vereador Pastor Ivanildo (PRTB-Porto Velho) disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições do próximo ano. Ele deverá contar com o apoio da Igreja Assembleia de Deus – A Missão. Neste caso, com chances reais de atingir entre 25 a 30 mil votos por conta do seu grupo político liderado pelo deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB), é dada como certa a sua vitória.
Sério
Falando sério, a identidade de gênero é sobre quem você é, enquanto a orientação sexual é sobre por quem você sente atração sexual ou afetiva. Uma mulher transexual pode ser heterossexual, lésbica, bissexual, etc., da mesma forma que uma mulher cisgênero. O respeito ao diferente é fundamental para a dignidade da pessoa humana e para o combate à discriminação.
Comentários
