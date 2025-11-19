Gracyanne Barbosa mostra diferença entre as pernas após cirurgia: “Zero preocupação com estética”

Publicada em 19/11/2025 às 10h20
Gracyanne Barbosa segue firme no processo de reabilitação após romper um tendão durante o “Dança dos Famosos”. Em recuperação da cirurgia, a influenciadora tem mostrado nas redes sociais como a diferença de tamanho entre as pernas tem influenciado sua rotina de fisioterapia.
Nesta terça-feira (18), ela comentou sobre a disparidade entre os membros e explicou que o lado operado ainda está mais inchado e lento. “É óbvio que tem bastante diferença. Uma perna está mais forte, a outra está inchada, mais devagar para acompanhar. Mas faz parte do processo de reconstrução”, disse.
Gracyanne também afirmou que sua preocupação agora não é estética, e sim emocional e funcional. “Não estou preocupada se vou voltar a ficar igual. Hoje meu foco é ser mais consciente, paciente e resiliente, respeitando o tempo do meu corpo”, destacou.
A ex-BBB continua mostrando cada etapa da recuperação, inclusive a cicatriz no joelho. Questionada sobre cuidados estéticos, ela foi direta: “Zero preocupação com estética nesse momento. Quero me dedicar para ficar bem, recuperar minha rotina e minha independência”.
