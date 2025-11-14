Governo de Rondônia apresenta avanços voltados à Regularização Ambiental durante painel na COP 30

Publicada em 14/11/2025 às 10h10
O governo de Rondônia participou por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) do painel “Regularização Ambiental de Imóveis Rurais: escalando ações para a conformidade no meio rural”, que tratou sobre a regularização ambiental de propriedades rurais na Amazônia, onde representantes da região compartilharam experiências e estratégias e aconteceu na quinta-feira (13).
Dentre as ações destacadas foi apresentada a realização de 15 mutirões nos últimos dois anos, com apoio do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), beneficiando cerca de 3 mil produtores rurais. Para acelerar o processo, a Sedam contratou analistas ambientais e uma empresa especializada, com apoio ativo de parceiros, como Emater, prefeituras e câmaras municipais. Um acordo de cooperação entre Sedam e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) facilita a regularização ambiental dos assentamentos rurais, permitindo a validação dos cadastros individuais e apoio do Projeto Regulariza Rural para recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação de Rondônia na COP 30 é essencial para ressaltar as políticas de sustentabilidade no estado. “Estamos tendo a oportunidade de trocar experiências, apresentar nossos avanços e construir estratégias conjuntas com outros estados da região. Seguimos empenhados em ampliar a conformidade ambiental, apoiar o desenvolvimento rural e mostrar que Rondônia está comprometida com um futuro sustentável”, destacou.
A participação de Rondônia neste painel representa uma oportunidade estratégica para destacar os avanços do Estado na regularização ambiental e ampliar o diálogo com outros entes da Amazônia. Levar esse tema a um espaço global reforça o compromisso da gestão Estadual em oferecer segurança jurídica ao produtor, ao mesmo tempo em que promove um desenvolvimento rural que respeita e valoriza a conservação ambiental.
O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos destacou a relevância de unir esforços e mostrar ao mundo o compromisso de Rondônia em equilibrar produção, conservação e responsabilidade ambiental. “A presença da Sedam na COP 30 reforça o empenho do estado em construir um modelo de desenvolvimento sustentável que valorize o produtor, respeite o meio ambiente e priorize a transparência nas ações. Estamos avançando com diálogo e iniciativas concretas que garantam segurança jurídica ao setor produtivo e fortaleçam a proteção do nosso território”.
