Governador Marcos Rocha e deputado Cirone Deiró participam da inauguração do novo Escritório da Emater

Publicada em 21/11/2025 às 08h00
A manhã desta quinta-feira foi marcada por um importante avanço para o setor produtivo da região: a inauguração do novo Escritório Local e Regional da Emater em Rolim de Moura. O evento contou com a presença do governador Coronel Marcos Rocha, do deputado estadual Cirone Deiró, do prefeito Aldo Júlio, além de autoridades municipais e lideranças do agronegócio.
Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Cirone Deiró destacou o significado da nova sede para o atendimento aos produtores rurais da Zona da Mata e desejou sucesso ao novo diretor da Emater, Luiz Cláudio. O parlamentar reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e colocou seu gabinete à disposição da instituição e dos agricultores.
“A agricultura é o coração da nossa região. Com essa nova estrutura, a Emater terá ainda mais condições de apoiar nossos produtores e ampliar resultados. Quero parabenizar cada agricultor da Zona da Mata pelo trabalho que realiza e dizer que meu gabinete está sempre aberto para fortalecer esse setor que move Rondônia”, declarou Cirone Deiró.
Durante o evento, o prefeito Aldo Júlio agradeceu ao governador Marcos Rocha pela parceria sólida estabelecida com Rolim de Moura. Em seu discurso, ressaltou avanços importantes conquistados nos últimos anos e apresentou ao governador o pedido de apoio para a implantação do projeto de cirurgias ortopédicas, que atenderá pacientes de toda a região ao oferecer procedimentos de média e alta complexidade, reduzindo filas e desafogando a rede de saúde.
A inauguração do novo Escritório Local e Regional da Emater representa um passo significativo para o fortalecimento das políticas de extensão rural e assistência técnica na região, consolidando Rolim de Moura como referência no desenvolvimento agrícola da Zona da Mata.
