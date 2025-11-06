Globo se pronuncia após denúncia de Taís Araújo contra autora: “Compromisso com a diversidade”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 06/11/2025 às 15h18
A TV Globo se manifestou nesta quinta-feira (6) sobre a suposta denúncia feita por Taís Araújo ao setor de compliance da emissora contra a autora Manuela Dias, responsável pelo remake de Vale Tudo. Em nota enviada à CNN Brasil, a empresa declarou ter “orgulho da produção” e reafirmou seu “compromisso com a diversidade em suas obras”.

“A Globo tem muito orgulho do remake de Vale Tudo, exibido recentemente. A novela já entrou para a história da dramaturgia brasileira e é um exemplo bem-sucedido de atualização de uma grande obra do passado. Vale Tudo reforça também o compromisso de toda a Globo com a diversidade”, afirmou a emissora.

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, Taís Araújo, intérprete da protagonista Raquel Acioli, teria apresentado uma denúncia ao setor interno de ética após discutir com Manuela sobre o rumo de sua personagem. A atriz teria expressado insatisfação ao considerar que “Raquel era mais uma negra protagonista escrita para sofrer em demasia”.

A publicação aponta ainda que Taís mencionou pressões de entidades do movimento negro das quais faz parte, que teriam se mostrado decepcionadas com a representação de sua personagem. Manuela, por sua vez, teria discordado, e o diálogo acabou resultando em uma “forte discussão” de caráter profissional.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, a autora também teria levado o caso ao compliance, alegando quebra do código ético por parte da atriz. Desde então, ambas estariam sem contato direto.

