Globo planeja sequência de “Avenida Brasil” com retorno de João Emanuel Carneiro

Publicada em 08/11/2025 às 08h50
Mais de uma década após o sucesso de Avenida Brasil, a Globo pretende revisitar o universo da novela que se tornou um fenômeno de audiência e exportação. A emissora deu início ao desenvolvimento de uma continuação, que reunirá novamente o autor João Emanuel Carneiro e o diretor artístico Ricardo Waddington.
O projeto ainda está nas etapas iniciais, e poucos detalhes sobre o enredo foram revelados. A expectativa é que a nova trama dê sequência a acontecimentos deixados em aberto no final da história original. A previsão é que a produção ocupe o horário nobre das 21h em 2027, após Quem Ama Cuida, novela de Walcyr Carrasco — embora a Globo ressalte que a grade de programação para o ano ainda não esteja definida.
A parceria entre Carneiro e Waddington é antiga. Além de Avenida Brasil (2012), os dois trabalharam juntos em A Favorita (2008), outro sucesso de crítica e público. O convite para a volta do diretor teria partido do próprio autor, que considera Waddington essencial para manter o tom e o ritmo característicos da obra.
Ricardo Waddington retornou à emissora em outubro, após ter deixado a casa em 2023. Ao longo da carreira, ele dirigiu produções marcantes como Vale Tudo, Tieta, Por Amor e Laços de Família, além de ter comandado o núcleo de Entretenimento da Globo.
Exibida em mais de 100 países, Avenida Brasil se tornou um marco cultural ao contar a história da vingança de Nina (Débora Falabella) contra Carminha (Adriana Esteves), conquistando recordes de audiência e repercussão internacional.
