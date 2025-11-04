Giovanna Antonelli explica por que recusou voltar às novelas: “A gente tem que curtir a vida”

Publicada em 04/11/2025 às 16h13
A atriz Giovanna Antonelli esclareceu o motivo de ter recusado convites para retornar às novelas após seu último trabalho em “Beleza Fatal”, gravada em 2023 e exibida neste ano. Em entrevista ao podcast “Elas Que Assinam”, a artista afirmou que está focada em um projeto de empoderamento feminino e que não pretende aceitar novos folhetins antes de 2027.
“Nos últimos dois anos, me propus a ficar focada no meu projeto. Até consegui fazer um filme no ano passado, que vai estrear em abril de 2026, mas eu não consigo fazer uma novela hoje”, revelou Giovanna.
A atriz explicou que o motivo principal é a falta de tempo na agenda profissional. “Falo: ‘Para 2027, consigo me organizar’. É compromisso. Você se compromete com uma pessoa, faz um contrato de um ano com uma empresa em que vai rodar 27 estados do Brasil... como que vou? Não tem como, sou uma pessoa de palavra”, afirmou.
Giovanna destacou ainda a importância de equilibrar a carreira com a vida pessoal. “Não vou deixar de trabalhar, mas também gosto de curtir meus filhos, minha casa, meus amigos e viajar. Agora, dei uma pausa de quatro dias, compro uma passagem e já estou em um avião. A gente tem que curtir a vida”, completou.
