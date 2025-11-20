Ginastas de Rondônia encerram temporada com medalha nacional e posto entre os 11 melhores do país

Publicada em 20/11/2025 às 10h59
A participação de atletas de Rondônia em dois torneios nacionais, realizados em Brasília e Aparecida do Norte, marcou o encerramento das últimas semanas de competições da modalidade no estado. As ginastas da capital concluíram a sequência de viagens com uma medalha, presença entre os 11 melhores do país e relatos sobre as experiências acumuladas.
A primeira etapa da agenda ocorreu no Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica, em Brasília, que reúne as vinte atletas mais bem classificadas de cada categoria. July Maciel, de 19 anos, competiu na categoria adulta nível 4. Ela retornou com a medalha de prata, após já ter sido campeã e bicampeã nacional. Em entrevista à equipe de reportagem, afirmou: “Eu já participei de outros dois, no qual eu fui campeã, fui bicampeã e agora vice. É uma experiência boa. Ver outras pessoas se esforçando, me inspirar e mostrar o que aprendo no dia a dia. Fiquei muito feliz com o resultado.”
Na mesma competição, Kawany, de 12 anos, estreou em torneios nacionais e alcançou a quarta colocação, ficando a 0,10 do pódio em uma disputa formada por atletas selecionadas de diferentes regiões brasileiras.
No dia seguinte, sem pausa entre os compromissos, a delegação seguiu para Aparecida do Norte para participar do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, contando com treze atletas de Porto Velho. No Juvenil Nível II, o trio composto por Sarah Passos, Geovana Souza e Imna Santana apresentou uma série com arco e obteve lugar entre os onze conjuntos mais bem posicionados do país. Imna relatou: “A gente queria ficar entre as quinze e conseguiu ficar em décimo primeiro. Foi muito gratificante ver o público animado e até os árbitros dançando com a gente.”
Sarah, que iniciou no esporte aos quatro anos, comentou sobre competir ao lado das colegas: “Espero ir de novo e subir ainda mais no pódio.” Geovana mencionou dificuldades enfrentadas durante a apresentação: “O mais difícil foi usar os aparelhos reserva, mas a gente seguiu firme. Foi só felicidade depois.”
A treinadora Francimeire Lavareda observou, em entrevista à equipe, que a preparação contínua tem contribuído para a evolução das atletas. Ela citou que July atua simultaneamente na rítmica e na aeróbica, mantendo desempenho elevado nas duas frentes, e ressaltou a importância das competições nacionais para o desenvolvimento técnico e disciplinar do grupo. Segundo a treinadora, “é onde elas evoluem, aprendem a ser atletas disciplinadas e respeitosas, e têm orgulho de representar Rondônia.”
Com o encerramento das disputas de 2024, a equipe iniciou o planejamento para 2026. O calendário deve começar mais cedo devido à Copa do Mundo da modalidade, e o grupo projeta ampliar a preparação e manter a presença de Rondônia em competições nacionais.
