OPERAÇÃO ARMAGEDOM

Gestão Confúcio Moura: mais três delatados por Batista são absolvidos pela Justiça de Rondônia

Sentença da 4ª Vara Criminal conclui que depoimentos, documentos e relatos colhidos em juízo não comprovam pedidos, ofertas ou recebimentos de propina atribuídos a Francisco de Assis, Wagner Luis e Hernandes Sales durante a Operação Armagedom