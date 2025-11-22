Galvão Bueno deixa hospital após pneumonia e agradece apoio: “Estou muito bem”

Publicada em 22/11/2025 às 10h55
Galvão Bueno, 75, já está em casa depois de ser internado no último fim de semana em razão de uma pneumonia. O narrador recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (21). A informação foi confirmada por sua neta, Victória Bueno, que acompanhou a recuperação do avô.
Logo após deixar a unidade de saúde, Galvão apareceu em um vídeo ao lado da esposa, Desirée Soares, celebrando a melhora enquanto o casal fazia uma refeição em uma hamburgueria. Desirée contou que o comunicador está “ótimo” e agradeceu pelo atendimento médico, enquanto Galvão fez questão de citar o carinho do público. “É a energia positiva de todos, as mensagens, as orações… milhões torcendo. Estou muito bem!”, disse.
Desirée também explicou o diagnóstico, ressaltando que a infecção foi uma pneumonia viral causada por um tipo de coronavírus, mas sem relação com a covid-19. Ela alertou os seguidores para redobrarem os cuidados, já que casos desse tipo têm aumentado.
Antes da internação, Galvão havia participado do II Leilão Galácticos, que marcou os 15 anos da Fundação Fenômenos, projeto social criado por Ronaldo Fenômeno. O narrador chegou a publicar registros do evento ao lado da esposa e dos anfitriões, Ronaldo e Celina Locks.
