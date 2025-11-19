Galo da Serra é bicampeão da Série A; Macaco F.C conquista a Série B

Publicada em 19/11/2025 às 13h53
O Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Jaru, promovido pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, chegou ao fim no último sábado (15), após cinco meses de disputas envolvendo 39 equipes.
O Galo da Serra, do distrito de Tarilândia, confirmou a boa campanha e garantiu o bicampeonato da Série A. Na grande final, a equipe empatou em 1 a 1 com o Santa Cruz da Linha 605 no tempo regulamentar, mas venceu nos pênaltis por 4 a 3, levantando novamente a taça.
Na Série B, o Macaco F.C, também de Tarilândia, conquistou o título ao superar o São Pedro por 4 a 2. Na sexta-feira (14), o Beira Rio venceu o Juventus Jr por 7 a 0 e garantiu o 3º lugar, além do acesso à Série A junto com o Macaco F.C e o São Pedro.
As equipes Amadores Jr., BR-364 e Baixada foram rebaixadas e disputarão a Série B em 2026.
Na Série A, o posto de artilheiro ficou para Elvis (Santa Cruz da 605), com 7 gols, e Marcio Camilo (Santa Cruz da 605), goleiro menos vazado, levando três gols em toda a competição.
Os destaques individuais da Série B foram: Júlio César (Beira Rio), artilheiro com 9 gols marcados, e Cesar (Beira Rio) como goleiro menos vazado, com apenas dois gols sofridos.
