Gálatas/BJ Sports e Bella Vista/Pimenta garantem vaga nas semifinais da 46ª Taça Alvorada de Futsal

Publicada em 07/11/2025 às 14h16
As equipes Gálatas/BJ Sports e Bella Vista/Pimenta garantiram classificação para as semifinais da 46ª edição da Taça Alvorada de Futsal, tradicional competição realizada em Ji-Paraná (RO).
Os confrontos que definiram as duas vagas ocorreram na noite de terça-feira (4), no Ginásio de Esportes Adão Lamota. No primeiro duelo da rodada, o Gálatas/BJ Sports empatou em 3 a 3 com a equipe República Futsal, levando a melhor na disputa por pênaltis, com vitória por 3 a 2.
Na sequência, o Bella Vista/Pimenta garantiu a segunda vaga ao superar o FK Futsal/Ouro Preto por expressivos 8 a 2, em uma atuação dominante.
As duas equipes agora aguardam os resultados dos confrontos programados para o próximo sábado (8 de novembro), também no Ginásio Adão Lamota, que definirão os demais semifinalistas. Às 20h15, Brasil Motos/Mundo Verde enfrenta a CTB Construtora, e às 21h será a vez do duelo entre Mojuca/Porto Velho e Na Brasa/AJS Eventos.
Promovida pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), em parceria com a Liga de Futebol de Salão, a Taça Alvorada 2025 reúne 24 equipes na categoria masculina, movimentando o cenário esportivo local há mais de dois meses. Além dos times de Ji-Paraná, participam representantes de Porto Velho, Vilhena, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
De acordo com o secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, todos os custos da competição; incluindo arbitragem e premiação; são integralmente custeados pela Prefeitura. “Essa é uma determinação do prefeito Affonso Cândido, que busca fortalecer o calendário esportivo municipal, promovendo o bem-estar da população e a integração entre atletas de diversas cidades”, destacou o secretário.
A premiação da categoria masculina soma R$ 11 mil, sendo R$ 8 mil para o campeão e R$ 3 mil para o vice-campeão. Já a categoria feminina, que está em fase final de organização, contará com oito equipes e premiação total de R$ 5 mil.
A data dos jogos das semifinais da categoria masculina será divulgada em breve pela organização. O regulamento e a tabela completa estão disponíveis no site oficial: copafacil.com/-kp3s6
Foto: Leandro Pereira
Comentários
Seja o primeiro a comentar!