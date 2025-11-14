Futuro político do governador questionado, deixa o governo em abril ou concluirá o segundo mandato? o difícil e confuso trânsito de Porto Velho

Publicada em 14/11/2025 às 14h00
Candidato? – Até recentemente em toda roda de conversa relacionada às Eleições Gerais o nome do governado Marcos Rocha (UB) estava sempre entre os que estarão na disputa eleitoral do próximo ano. Em 2026 não serão reeleitos e eleitos prefeitos, vices e vereadores, que estarão completando o primeiro ano de mandato em dezembro próximo, pois as eleições municipais ocorreram em outubro de 2024. Rocha é sempre citado, inclusive nas pesquisas espontâneas que já estão sendo realizadas no Estado, como um dos nomes a disputar uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidente regionais do MDB e PL, respectivamente. O emedebista já estaria formatando uma candidatura a governador, cargo em que ele esteve durante dois mandatos consecutivos, antes de eleger senador em 2018 com mais de 230 mil votos. Rogério deverá concorrer a mais uma reeleição. Poucos acreditam que ele concorrerá novamente ao governo, como em 2022, quando foi derrotado por Rocha no segundo turno.
Candidato? (II) – A pré-candidatura de Marcos Rocha ao Senado, não estaria tão segura como se afirmava em conversas nos bastidores, quando o assunto era sobre o seu futuro político. Pessoas próximas de Rocha, inclusive assessores diretos não estão tão convictos, como em passado recente, que o governador deixará o cargo em abril do próximo ano, para disputar uma das duas vagas ao Senado. Garantem que a decisão, se cumprirá o segundo mandato até o fim ou se renuncia para concorrer ao Senado ocorrerá somente no primeiro semestre do próximo ano, antes do prazo final para estar elegível, ou seja, renunciando antes do dia 4 de abril, data das eleições em primeiro turno de 2026. Rocha tem um problema de difícil solução. Se permanecer no cargo, sua esposa, Luana, secretária de Ação Social não poderá concorrer à Câmara Federal, como pretende, devido ao grau de parentesco. Se renunciar, o vice, Sérgio Gonçalves (UB) já disse publicamente, que assumirá e será candidato à reeleição.
Apoio – Assumindo o comandado do governo e sendo candidato à reeleição, Sérgio apoiará Rocha numa candidatura ao Senado? Recentemente Rocha e Sérgio se desentenderam, porque o governador estava fora do País e, mesmo ultrapassando o prazo de licença legal, para que Sérgio assumisse, isso não ocorreu, porque os deputados mudaram a Constituição, mudança que recentemente foi considerada ilegal pela Justiça. No início do ano, Rocha também demitiu seu assessor de confiança, o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, irmão de Sérgio e motivou um “climão” entre governador e vice, inclusive motivou a demissão de Sérgio da titularidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico-Sedec. Ambos, Rocha e Sérgio garantem, que entre eles “está tudo bem”. Mas há controvérsias... Se está tudo bem, por que Sérgio, ainda, não reassumiu a Sedec? As apostas estão abertas: o governador Rocha será ou não candidato?
Trânsito – Seguramente Porto Velho tem um dos sistemas de trânsito mais caótico entre as capitais brasileiras. Além de a maioria de os motoristas ser agressiva, sempre com pressa, pouco se respeita de sinalização (semáforos, placas, faixas de segurança, etc.). Mas o problema maior é os motoqueiros, mais os entregadores de mercadorias (delivery), que além de as irregularidades já citadas, abusam da velocidade, ultrapassam pela direita, estacionam em lugares proibidos. Apesar de a prefeitura ter ajustado a sinalização facilitando o trânsito à direita nas rotatórias, motoristas e motoqueiros não respeitam sinalização, placas e, como os agentes de trânsito só atuam quando há acidentes, o ir e vir fica difícil e muito mais complicado em horários de pico (manhã, almoço, tarde).
Trânsito II – Não há dúvida, que a prefeitura, via Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) está trabalhando na organização do confuso e violento sistema viário da capital, mas é preciso orientar, organizar, fiscalizar e, se for o caso, punir. Não adianta cortar as calçadas nas rotatórias facilitando a passagem para quem vai virar à direita. Boa parte dos despreparados motoristas, que vai em frente ocupa a faixa da direita e trava o fluxo, porque terá que esperar espaço para cortar quem está na rotatória. Por que não colocar agentes de trânsito para organizar e orientar esses motoristas despreparados para que eles ocupem a faixa à direita antes da rotatória para somente quem vai dobrar à direita, ao menos durante um período? Em resumo: a organização do trânsito de Porto Velho precisa de agentes e policiais nas ruas, campanhas educativas permanentes, ou seja, de orientação e fiscalização contínua.
O prefeito de Porto Velho Leo Moraes, presidente do Podemos em Rondônia, completará em dezembro o seu primeiro ano de administração. Pessoas ligadas política e socialmente a ele garantem que será feita uma profunda reforma na sua equipe de governo no próximo ano +++ Segundo as fontes, o compromisso que ele tinha com os dirigentes partidários que deram apoio a ele no segundo turno de sua eleição está sendo cumprido. A expectativa é de mudanças significativas em sua equipe de governo, a partir do primeiro trimestre de 2026 +++ O futuro político de Leo e sua equipe é de reeleição no futuro e, posteriormente, uma candidatura a governador. Como é um político jovem e visionário, Leo tem tudo para se firmar como uma das mais significativas lideranças políticas do Estado, ou seja, um ponto de referência +++ Hoje tem início o tradicional Duelo na Fronteira, em Guajará-Mirim, quando os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho estarão se apresentando em busca do título de campeão no Bumbódromo Márcio Menacho. Desde o início da semana que a cidade e região está mobilizada no evento com os hotéis e pousadas lotados e o setor gastronômico da cidade com movimentação intensa. O encerramento será na próxima segunda-feira (17). Na ocasião será anunciado o boi-bumbá vencedor do duelo.
