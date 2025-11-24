Futuro de Rocha no Senado sem definição; o de Gonçalves no governo, idem; e Confúcio é aconselhado a voltar ao Palácio Rio Madeira

Publicada em 24/11/2025 às 08h32
COP 30: ATÉ QUE ENFIM TERMINOU UM DOS MAIORES FIASCOS INTERNACIONAIS QUE O BRASIL JÁ PROMOVEU
Enfim, terminou um dos maiores fracassos promovidos pelo governo brasileiro. Passamos vergonha em tudo. Da falta de estrutura aos preços exorbitantes; da gastança absurda do dinheiro público ao esbanjamento público do nosso casal Presidente e dos seus ministros; do puxão de orelhas dados pela ONU até a falta de água nos banheiros; à falta de comida e ao incêndio no penúltimo dia da COP 30, felizmente sem vítimas; tumultos, invasões, falta de segurança. Foi um evento que deveríamos esquecer, não fossem os 6 bilhões de reais gastos, como se tivessem sido jogados lixo.
Não conseguimos contentar nem as ONGs internacionais, que mandam por aqui e que protestaram contra o documento final, pela sua inconsistência e falta de metas ambientais. A farsa do aquecimento global, vendida pelo presidente Lula e os seguidores, representou absolutamente nada na venda de uma ideologia que já não tem tantos fanáticos seguidores, até porque, entre todas as previsões sobre catástrofes planetárias, nenhuma se concretizou, na vida real.
Enquanto Lula diz que vai convencer o Presidente Trump de que o aquecimento global é real e está prestes a destruir o Planeta (lamentavelmente tem gente que leva este tipo de piada a sério!) o total fracasso da COP 30 só é ignorado pela imprensa amestrada, que, novamente, com seu noticiário Fake, enojou o país. Enquanto mundo afora a mídia ria do Brasil, por aqui se dizia que a COP 30 foi bem sucedida e se ignorava tudo o que realmente aconteceu.
Inventada para alimentar o ego de autoridades que estão de passagem pelo poder e com a ânsia de tornar o Presidente brasileiro um líder mundial, a COP 30 foi um grande tiro no pé. Desorganizada, esculhambada, com suspeitas de superfaturamento em vários contratos, o encontro mundial trouxe apenas meia dúzia de chefes de Estado, todos inexpressivos, com exceção única do presidente da França, Emmanuel Macron. Foi um fracasso tão grande que colocou o Brasil num patamar diferenciado perante o mundo: de que não somos competentes e vivemos no amadorismo, para promover um encontro de tal grandeza.
Além de tudo, a COP 30 foi uma ação antiambiental, na medida em que usou milhões de litros de óleo diesel, o grande inimigo do meio ambiente, para manter navios luxuosos e o barco presidencial por vários dias em Belém. Mais que isso, usou o diesel em abundância para manter funcionando as dezenas de aparelhos de ar condicionado, para aplacar o calor tradicional da capital paraense. Discurso lindo, mas usando de forma exagerada, o tão criticado (por eles) combustível fóssil. É bem típico do atual governo: o discurso é uma coisa, a prática é outra. Ainda bem que terminou!
O NATAL PARA ENTRAR NA HISTÓRIA TERÁ A MAIOR ÁRVORE DE TODOS OS TEMPOS, PISTA DE PATINAÇÃO E ATÉ NEVE
O espetáculo de luzes, cores e alegria já começou. Desde a tarde deste sábado, fervilha de gente o Parque da Cidade, onde, à noite, o prefeito Léo Moraes abriu oficialmente as comemorações do Natal em Porto Velho, entregando um Parque da Cidade com decoração e atrações como nunca se viu antes. Todo o evento e todas as atrações são totalmente gratuítos e contará com decoração temática, iluminação especial, apresentações culturais e diversas atrações para as famílias que desejam viver a magia do Natal. A programação segue nos próximos dias com atividades abertas ao público.
Ao participar do programa Papo de Redação, com os Dinossauros, na SICTV Rondônia, o Prefeito falou com entusiasmo da decoração natalina na sua cidade; das grandes atrações do Parque e do esforço feito para que Porto Velho tenha um Natal inesquecível. Aproveitou para convidar toda a população a participar, vivendo momentos inesquecíveis no Parque da Cidade, que terá, este ano, uma série de atrações, incluindo uma pista de patinação e até imitação de neve, para encantar os porto-velhenses.
Moraes garante que a edição deste ano, será a mais grandiosa da história. Além de outras atrações, ele destaca a maior árvore de Natal já instalada na Capital, com uma estrutura de 36 metros de altura, totalmente iluminada com tecnologia pixel LED, que proporcionará um espetáculo de luzes e música no meio do lago do parque. Outras áreas da cidade, como as avenidas Sete de Setembro, no centro; a Jatuarana na zona Sul e a José Amador dos Reis, na zona leste, também terão iluminação especial neste Natal.
O FUTURO DE MARCOS ROCHA AO SENADO E GONÇALVES NO GOVERNO AINDA ESTÁ MUITO LONGE DE SER DEFINIDO
Pelos lados palacianos, nenhuma mudança sobre os futuros planos do governador Marcos Rocha, a não ser que até agora, ele mantém seu projeto de disputar uma das duas cadeiras ao Senado. Agora, a 130 dias da hora final para que ele decida se passa o mandato a Sérgio Gonçalves ou se cumprirá todo o seu mandato, abrindo mão de uma candidatura bem mais que viável, Rocha não dá sinais de que rumo tomará. Tudo vai depender, certamente, a relação que Governador e seu Vice tiverem até o momento da decisão. Se fosse hoje, dificilmente Rocha deixaria sua cadeira para seu Vice.
Rocha tem comemorado grandes avanços no seu governo. Rondônia vive um momento excepcional, com crescimento em praticamente todos os seus índices econômicos e com conquistas importantes dos nossos produtos (café, soja, cacau, peixes) comercializados em todo várias partes do mundo. O quase pleno emprego, o crescimento do PIB bem acima dos índices nacionais; os programas sociais bem sucedidos e uma série de obras importantes, dão ao Governador os argumentos para uma candidatura ao Senado.
Contudo, sem a certeza de que, ao deixar o Palácio para concorrer, não terá problemas pela frente, é que ainda coloca seus planos em dúvida. Sérgio Gonçalves anda pelo Estado com a certeza de que assumirá o poder por pelo menos nove meses e que disputará a reeleição. Mas não há também certeza alguma em relação a isso, antes que se defina uma clara e segura pavimentação da estrada do futuro de ambos. Até agora, numa analogia com uma obra de estrada, tudo ainda está mais na fase dos buracos do que da previsão de asfalto. O que acontecerá no futuro? Isso, nem os principais personagens têm alguma certeza.
HÁ CANDIDATOS AO SENADO E AO GOVERNO, NESTA RELAÇÃO DOS QUE SONHAM COM AS CADEIRAS DE RONDÔNIA EM 2026
Aliás, sobre o Senado, se sabe que entre os que irão entrar na briga pelas duas cadeiras, há quem vá se definir muito mais à frente, até porque a corrida senatorial depende muito, também, de quem concorrerá ao Governo, já que há nomes que constam nas duas relações. Afora Marcos Rocha, que ainda é candidatíssimo, não há qualquer dúvida sobre a pretensão da deputada federal de segundo mandato, Sílvia Cristina. O terceiro pretendente, que também está pronto para entrar na briga, é o empresário e líder do PDT no Estado, Acir Gurgacz.
Em relação a Marcos Rogério e Fernando Máximo, ambos também querendo disputar o governo, começa a se formar a dúvida. Rogério não quer a reeleição, mas sim a cadeira de Governador. Fernando Máximo quer o mesmo. Haveria um pacto entre eles em que, numa pesquisa mais próxima da eleição, quem estivesse melhor concorreria ao Palácio Rio Madeira/CPA e o outro ao Senado. Mas pactos políticos, feitos com tanta antecedência, seriam cumpridos? Só Deus sabe.
Os mais próximos a Confúcio Moura o tem aconselhado a tentar uma candidatura ao Governo, para um terceiro mandato, ao invés de concorrer à reeleição. Não se sabe ainda qual será sua decisão. Nesta corrida, com menos chances, mas ainda no páreo, aparecem dois nomes novos: o do deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, de Ariquemes e do empresário e ferrenho bolsonarista Bruno Scheid, de Ji-Paraná. Nesta relação, pode aparecer alguma surpresa, ainda? Tudo pode, mas não é provável!
BRAGUIN VAI PARA A FRENTE DA AÇÃO COM A TROPA. E TEM O QUE COMEMORAR, EM MAIS DE DOIS ANOS À FRENTE DA PM
Não há dúvidas de que o coronel Régis Braguin é um comandante diferente daquele personagem tradicional da figura de quem está à frente da tropa, na Polícia Militar. Ele vai às ruas, comanda patrulhas, entra em viaturas em ações muitas vezes perigosas. Está à frente e junto com seus subordinados, mesmo quando os riscos são enormes, como o fez recentemente, aliás, ao liderar seu time numa operação gigantesca, liderada pelo Ministério Público, contra organizações criminosas (como a LCP) que atacam propriedades, sempre fortemente armados; cometem uma série de delitos; tomam conta e depois fazem dinheiro, vendendo o que não lhes pertence, depois de ter causado o caos no campo.
Braguin foi o entrevistado do programa Papo de Redação, dos Dinossauros do Rádio, nesta sexta-feira, Ao conversar com Beni Andrade, Erik Araújo e Sérgio Pires, o militar fez um balanço dos avanços nos dois anos e pouco em que está à frente da PM; mostrou números bastante positivos; explicou, respondendo a uma ouvinte, sobre as diferenças de reajustes salariais dadas aos oficiais e ao restante dos policiais militares e, várias vezes durante o programa, ouviu várias mensagens elogiosas dos ouvintes do Papo. Braguin também registrou sua gratidão ao governador Marcos Rocha e chegou a se emocionar, ao falar do seu amor pela farda e o orgulho que tem em relação à tropa que comanda.
Alguns números que apresentou: só neste ano, já foram abordadas 89 mil pessoas, 35 por cento a mais do que os últimos anos; o total de roubos caiu em 58 por cento em 2025 e o de furtos em 40 por cento. Uma das metas é tirar as armas de circulação. Quebrando o sistema bélico, diz, o crime não causa tantos danos. O número de ocorrências registradas saltou nos últimos anos. Em 2024, só para esse ter um parâmetro, foram 220 mil ocorrências. Já em 2025, faltando ainda um mês e meio para o final, já foram 235 mil. Ou seja, deduz “a polícia está trabalhando cada vez mais”. Braguin, enfim, tem o que comemorar!
CÉSAR CASSOL DOA 10 TONELADAS DE CALCÁRIO, EM SOLENIDADE QUE LEMBROU SUA ATUAÇÃO NO COMBATE À COVID
Emoção, surpresa, reencontros de grandes amigos: estes são apenas alguns dos quesitos que envolveram a inauguração da nova sede da Emater em Rolim de Moura, nesta semana. A emoção foi dos produtores rurais que receberam nada menos do que 10 toneladas de calcário, doadas pelo empresário César Cassol, dono de uma das maiores minas do Estado. Ex-deputado estadual, ex-prefeito e hoje uma das maiores lideranças entre o empresariado rondoniense, César tem uma parceria muito forte com sua cidade. E foi nela que, mais uma vez demonstrou seu espírito de solidariedade.
Foi também mais um reencontro de amigos. O novo superintendente da Emater, o ex-deputado Luiz Cláudio, também de Rolim e César Cassol são amigos há muitos anos. No seu discurso, Luiz Cláudio lembrou da batalha de César Cassol para ajudar o maior número possível de infectados, inclusive o próprio Luiz Claudio. O diretor da Emater recordou que teve o pulmão 90 por cento comprometido e que recebeu de César Cassol um medicamento que, segundo ele, foi essencial para salvar sua vida. Emocionado, agradeceu publicamente o gesto do empresário, afirmando que jamais se esquecerá da ajuda recebida no momento mais difícil.
O prefeito Aldo Júlio também fez questão de destacar a atuação decisiva de Cassol durante a crise sanitária. Segundo o prefeito, César foi um dos empresários que mais ajudou a população de Rolim de Moura, oferecendo apoio financeiro, medicamentos e assistência direta. O reconhecimento das autoridades reforça uma trajetória de compromisso social que ultrapassa a atuação empresarial. A presença de César Cassol no evento e sua contribuição direta aos produtores reafirmam seu papel como um dos maiores parceiros da agricultura e da comunidade da Zona da Mata, deixando mais uma marca positiva no desenvolvimento de Rondônia.
A VENDETTA SE AMPLIA, COM A PRISÃO DO E-PRESIDENTE JAIR BOLSONARO
Mais um passo da vendeta político-policial-jurídico foi dado com o pedido da PF de prisão preventiva ao ex-presidente Bolsonaro e a imediata concordância do ministro Alexandre de Moraes, que acatou a denúncia de que seu inimigo pessoal teria rompido a tornozeleira eletrônica. É lamentável, mas obviamente sem qualquer resquício de surpresa, o que está acontecendo no Brasil. Já começou há muito tempo, quando a parceria do governo Lula com o Judiciário foi oficializada, ao menos na prática.
Começou no atentado contra Bolsonaro, antes mesmo de ele ser eleito, com a proibição de se investigar a fundo quem estava por trás do crime praticado por um “louco solitário”, segundo decisão da Justiça. Depois, ampliou-se durante o mandato do ex-Presidente, onde dezenas de seus atos eram contestados pelo STF. Finalmente, chegou à eleição, onde ele não podia fazer ou falar nada, enquanto seu adversário podia tudo.
Tudo culminou com a fantasiosa teoria do golpe, com tudo o que se viu; com a condenação a penas absurdas pessoas idosas e que jamais teriam cometido qualquer crime e, agora, com a perseguição que vai colocar Bolsonaro na cadeia e com o risco claro de sua morte. Um dia, quando o Brasil voltar a ser um país verdadeiramente democrático e esta história for contada com todos os detalhes, as futuras gerações vão ficar atônitas com o que ocorreu no seu país. Mas, até lá, vamos continuar sob o tacão dos verdadeiros donos do Brasil. Lamentável.
CINCO MILHÕES DE REFEIÇÕES SERVIDAS E QUASE 83 MILHÕES INVESTIDOS: PRATO FÁCIL É GRANDE SUCESSO
Não se pode negar que o pacote de programas sociais desenvolvidos pelo governo de Rondônia, liderados pela secretária da Seas e primeira dama Luana Rocha, têm alcançado resultados altamente positivos e beneficiado milhares de pessoas. Mas, em volume, não há nenhum outro que tenha tido resultados práticos tão efetivos quanto o programa Prato Fácil, que atende famílias de baixa renda, com alimentação ao custo de apenas 2 reais por refeição. O governo banca o restante do valor, para os 27 restantes credenciados na Capital e em mais sete cidades.
Cinco milhões de refeições servidas. Precisa dizer mais? Desde que foi criado, em 2020, o Prato Fácil entrou numa espiral ascendente, beneficiando milhares de famílias, a maioria, claro, de Porto Velho, mas também em Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Jaru, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará Mirim. Só nos últimos oito meses, desde que se atingiu a marca dos quatro milhões de pratos servidos, outro milhão se acrescentou, chegando ao recorde atual, que, certamente, será batido em breve.
O programa foi criado em 2020 e, desde então, se consolidou como uma das principais ações de combate à fome no estado. Além disso, o número expressivo demonstra que a iniciativa continua crescendo e garantindo acesso à alimentação saudável para milhares de famílias.
Em Porto Velho, que concentra onze pontos credenciados, o programa já serviu 3 milhões e 100 mil refeições. Somados todos os municípios, o Prato Fácil distribuiu perto de 400 toneladas de alimentos, o equivalente a 79 mil cestas básicas. Para sustentar essa estrutura, o Governo do Estado investiu nada menos do que 82 milhões e 900 mil reais, garantindo que o programa continuasse a ser bem sucedido.
CRISPIN APOIA A SAÚDE EM SÃO FRANCISCO, ENTREGANDO UMA VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE PATIENTES
A saúde pública é uma das grandes preocupações do mandato do deputado estadual Ismael Crispin. Uma série de ações tem caracterizado seu trabalho, sempre atento e em busca de alternativas que possam reforçar os serviços de atendimento e amenizar as necessidades de quem mais precisa de apoio. Nesta semana, mais uma medida tomada pelo parlamentar vai ajudar a quem mais precisa: uma van equipada com acessibilidade para o transporte de pacientes foi entregue à Prefeitura de São Francisco do Guaporé. O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ismael Crispin e entregue oficialmente ao lado do prefeito Zé Wellington, vereadores Ozias Santos e Braz e as autoridades municipais.
A ação marca mais um passo importante na ampliação de serviços humanizados no município, garantindo que pacientes tenham condições mais dignas e seguras de se deslocarem para atendimentos e tratamentos médicos. Durante a entrega, o deputado Ismael Crispin destacou que a iniciativa representa mais que a entrega de um novo veículo. Para ele, a chegada da van acessível “simboliza respeito, cuidado e o reconhecimento da realidade de muitas famílias que dependem do sistema público de saúde”.
Outra iniciativa do deputado também repercute em todo o Estado: a lei que obriga os cartórios do Estado a disponibilizar certidões de nascimento, casamento e óbito em braile ou arquivo de áudio, sempre que solicitado, para deficientes visuais. A proposta de Crispin, aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, foi agora sancionada pelo governador Marcos Rocha.
