Foto de Wagner Moura bomba no perfil do Oscar após mobilização de brasileiros

Publicada em 18/11/2025 às 15h41
Um registro de Wagner Moura publicado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — organizadora do Oscar — movimentou as redes sociais nesta semana. Em apenas 24 horas, a foto do ator alcançou mais de 500 mil curtidas, ultrapassou 115 mil comentários e foi compartilhada mais de 60 mil vezes, desempenho muito acima do obtido pelos demais artistas divulgados no mesmo post.
A imagem foi feita no Governor Awards, realizado no domingo (16), evento que reúne nomes influentes da temporada de premiações. No dia seguinte, o perfil oficial da Academia publicou registros de vários intérpretes, como Kate Winslet, Hugh Jackman, Michael B. Jordan, Natalie Portman e Jacob Elordi — mas nenhum atingiu o engajamento de Moura.
O fenômeno é semelhante ao que ocorreu no ano passado com Fernanda Torres, que teve quase o dobro de curtidas em um único dia e hoje soma mais de dois milhões na mesma plataforma. Ambos os artistas protagonizam produções brasileiras cotadas para o Oscar, e o desempenho nas redes reforça a expectativa de indicação. Torres conquistou sua nomeação; agora, os olhares se voltam para Moura.
As indicações serão reveladas em 22 de janeiro, e o Oscar está marcado para 15 de março.
Em entrevista à CNN, o diretor Kleber Mendonça Filho destacou que O Agente Secreto — protagonizado por Wagner — já está em plena campanha para a premiação. Ele lembrou que o longa estreou em competição no Festival de Cannes, onde recebeu ótima recepção e venceu prêmio, o que despertou o interesse da distribuidora americana Neon.
Segundo Kleber, o estúdio montou uma agenda intensa de sessões especiais e eventos nos Estados Unidos para ampliar a visibilidade do filme:
“Estou trabalhando muito para divulgar O Agente Secreto, um produto cultural brasileiro que circula pelo mundo e leva nossas ideias. A Neon organizou uma agenda pesada e maravilhosa de viagens e festivais.”
