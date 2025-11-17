Fortalecimento do PT em Rondônia é sinalizado por Encontro de Mulheres

Publicada em 17/11/2025 às 11h45
No último sábado, 15 de novembro, o PT realizou o Encontro Setorial de Mulheres, reunindo filiadas de todo o estado no auditório do SINTERO, em Ji-Paraná. O Encontro legitimou o resultado da eleição realizada no mesmo dia, via espaço virtual, com a escolha do Coletivo de Mulheres e das delegadas para o Encontro Nacional. Alessandra Luna, da Fetagro, e Risolene Sousa foram eleitas como secretárias de Mulheres em uma gestão compartilhada até 2029, com o apoio e representação das tendências Articulação de Esquerda, AVANTE, CNB, MPT e Mulheres Militantes Independentes.
Durante o Encontro, as participantes debateram sobre o Movimento Feminista e a Luta das Mulheres, a violência de gênero e institucional e, é claro, as mulheres na política, com vistas às eleições de 2026. Os temas foram conduzidos pela Deputada Estadual Cláudia de Jesus e a doutora em educação Luciana Basílio. A representatividade das mulheres foi destacada com a participação de lideranças do movimento social organizado, sindicatos, trabalhadoras rurais e parlamentares femininas dos legislativos estadual e municipais.
Também participaram do Encontro a presidente da CUT, Elzilene Nascimento, o presidente do PT Rondônia, Ernesto Ferreira, e a superintendente regional do Trabalho, Janete Tereza Cordova. Além do Encontro de Mulheres, o PT RO tem realizado, desde outubro de 2025, encontros com diversos setores, dentre eles: sindical, juventude, educação, rural, meio ambiente, cultura, igualdade racial e religioso. A organização por setores do PT nasceu da ligação com movimentos populares, sendo uma forma de dar voz e representatividade a diversos segmentos da sociedade. Um dos principais objetivos dos encontros é engajar filiados e militantes em discussões temáticas para a construção de pautas e políticas partidárias e de governo.
