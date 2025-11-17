Forças de segurança prendem sete suspeitos durante operação
Por Fabiane Paula Rehfeld / PM- RO
Publicada em 17/11/2025 às 08h50
 Na manhã deste sábado (15), uma grande operação integrada mobilizou equipes do Núcleo de Inteligência (NI), da Patrulha Tática Móvel (PATAMO)  e do Canil do 4º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com o NI e PATAMO do 10º BPM, o NI do BPFRON e a Polícia Civil. A ação teve como objetivo o cumprimento  de sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Cacoal, Rolim de Moura e Espigão do Oeste.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes localizaram munições e uma arma de fogo, além de efetuarem a prisão de sete indivíduos envolvidos com tráfico de drogas e posse irregular de munições.

No decorrer da operação, um dos suspeitos, armado, reagiu à intervenção policial e acabou sendo alvejado. O indivíduo não resistiu aos ferimentos.

A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança na repressão ao crime organizado e na garantia da ordem pública em toda a região central do Estado. 

