Forças de segurança prendem sete suspeitos durante operação

Publicada em 17/11/2025 às 08h50
Na manhã deste sábado (15), uma grande operação integrada mobilizou equipes do Núcleo de Inteligência (NI), da Patrulha Tática Móvel (PATAMO) e do Canil do 4º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com o NI e PATAMO do 10º BPM, o NI do BPFRON e a Polícia Civil. A ação teve como objetivo o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Cacoal, Rolim de Moura e Espigão do Oeste.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes localizaram munições e uma arma de fogo, além de efetuarem a prisão de sete indivíduos envolvidos com tráfico de drogas e posse irregular de munições.
No decorrer da operação, um dos suspeitos, armado, reagiu à intervenção policial e acabou sendo alvejado. O indivíduo não resistiu aos ferimentos.
A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança na repressão ao crime organizado e na garantia da ordem pública em toda a região central do Estado.
