Forças de segurança prendem 600 kg de pasta base de cocaína na Zona da Mata

Na manhã desta segunda-feira (24/11), forças de segurança de Rondônia e Mato Grosso, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram uma grande apreensão de drogas durante uma operação conjunta na região da Zona da Mata.
A ação ocorreu durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e Operação Renove, ambas voltadas ao combate de crimes transfronteiriços. Participaram da ocorrência a Polícia Militar de Rondônia, por meio do 10° Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFron) e da Agência de Inteligência – AI CRPIII, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Mato Grosso, através do Grupo Especial de Fronteira (Gefron-MT).
Durante a ação, as equipes apreenderam aproximadamente 600 kg de pasta base de cocaína, uma das maiores apreensões registradas recentemente na região. A droga estava sendo transportada em uma caminhonete Toyota SW4, que capotou durante tentativa de fuga ao perceber a aproximação das forças policiais.
Um dos ocupantes do veículo foi socorrido e levado ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos. O outro suspeito conseguiu fugir para a mata e segue foragido.
A operação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas na faixa de fronteira.
