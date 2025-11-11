Força Tática persegue e prende suspeito com tabletes de maconha

Publicada em 11/11/2025 às 08h50
A Força Tática do 9º Batalhão realizou uma perseguição e prendeu um suspeito de 27 anos pilotando uma Honda Biz, na Avenida Calama. O homem, que já possui passagens, transportava no baú da motocicleta dois tabletes e meio de maconha e uma balança de precisão.
Os policiais avistaram o suspeito pilotando uma motocicleta Honda Biz e iniciaram o acompanhamento tático. Após a interceptação, os militares realizaram uma busca e encontraram materiais ilícitos no baú da moto.
O suspeito estava transportando:
Dois tabletes e meio de maconha
Uma balança de precisão
Diante do flagrante de tráfico de drogas, o homem foi detido e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.
