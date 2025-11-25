Força Tática flagra motociclista na contramão transportando maconha

Publicada em 25/11/2025 às 08h20
Ariquemes- Durante patrulhamento ostensivo, uma guarnição da Força Tática do 7º BPM flagrou um motociclista trafegando pela contramão carregando uma caixa de entregas. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e tentou fugir, sendo alcançado alguns metros adiante. Na busca pessoal, os militares localizaram dois invólucros de substância análoga à maconha nas vestes do suspeito e, no interior da caixa de entrega, mais doze porções do mesmo material, além de quantia em dinheiro.
A ação da equipe, composta pelo Sargento PM Alencar e pelos Cabos P,M’s Guimarães, Joelson e C. Moraes, demonstrou elevado tirocínio policial ao identificar rapidamente o comportamento suspeito e proceder à abordagem segura. Ao todo, aproximadamente oitenta (80) gramas de entorpecente foram apreendidos, junto da motocicleta utilizada e demais objetos relacionados à atividade ilícita.
Diante da materialidade constatada e das circunstâncias indicativas de comércio de drogas, o suspeito foi conduzido ileso à Unidade Integrada de Segurança Pública para as providências legais cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!