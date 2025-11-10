Foragido é preso por equipe da Polícia Militar na zona leste

Por NewsRondônia
Publicada em 10/11/2025 às 09h00
A Polícia Militar de Rondônia, por meio da equipe do 5º Batalhão, prendeu o foragido Diego B. da C. F., conhecido como “Neném”, durante patrulhamento na Rua Corinthians, bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho.
A ação foi coordenada pelo sargento Machado, com apoio do sargento Pantoja e do cabo Castro Aguiar, integrantes da guarnição do setor 14.
Segundo informações da PM, o indivíduo foi avistado em atitude suspeita e abordado pela equipe. Após consulta nominal, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela 2ª Vara Criminal de Porto Velho.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.
