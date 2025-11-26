Foragido com tornozeleira rompida é capturado com 29 kg de maconha em ação integrada

Publicada em 26/11/2025 às 09h15
Um foragido do sistema prisional foi preso com 29 kg de maconha durante ações da Operação Madeira-Mamoré, na tarde desta terça-feira (25), em Guajará-Mirim. O homem, que havia rompido a tornozeleira eletrônica, foi detido em uma residência usada para atividades de tráfico de drogas.
Segundo o que apontaram as equipes integradas da operação — Polícia Federal, Força Nacional, CCPI Amazônia, Polícia Rodoviária Federal, PMRO/BPFRON, BPCHOQUE e 6º BPM — a ocorrência foi registrada por volta das 16 horas, após informação de que o foragido estaria utilizando um imóvel no bairro Santa Luzia para o comércio de entorpecentes.
No momento da chegada dos policiais, um homem ainda não identificado fugiu pelos fundos da residência levando uma mochila. Ele foi encontrado no portão do imóvel e admitiu que estava foragido do sistema prisional, confirmando ter rompido a tornozeleira eletrônica.
Durante a busca no interior da casa, os agentes localizaram 28 tabletes de substância entorpecente análoga à maconha, totalizando 29 kg. A droga estava armazenada em uma caixa de papelão e em uma mochila deixada no banheiro dos fundos.
As equipes identificaram que o local funcionava como ponto de disseminação de drogas, favorecendo a atividade criminosa na região. Após a abordagem, a busca, a apreensão e a preservação das provas, o suspeito recebeu voz de prisão.
O criminoso e a deoga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guajará-Mirim, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.
