Foragido com mandado válido até 2040 é preso em barbearia durante ação do BPTAR

Publicada em 02/11/2025 às 09h50
Homem de 36 anos, identificado como Felipe C. C. O., foi localizado pela equipe do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação em um estabelecimento no bairro Três Marias, zona Leste da capital rondoniense.
Na noite de sábado (1º), uma equipe do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) prendeu um homem de 36 anos identificado como Felipe C. C. O., que possuía mandado de prisão válido até o ano de 2040.
O foragido foi localizado em uma barbearia situada no bairro Três Marias, na zona Leste de Porto Velho, capital de Rondônia. Segundo informações da polícia, ele é acusado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.
