“Foi um erro”: Maria Gadú reage a postagem de Luiza Possi e expõe passado das duas

A repercussão das falas de Luiza Possi sobre fé e injustiça, feitas após a manutenção da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF, desencadeou um episódio inesperado nas redes sociais. Entre os comentários na postagem, Maria Gadú surpreendeu ao afirmar que se arrepende do relacionamento que teve com a cantora no passado.
Em seu texto, Luiza disse que vive um momento difícil e que deposita sua força na fé cristã. Ela declarou que, mesmo diante do que considera injustiças, acredita que Deus “derruba poderosos” e conduzirá o país à reconstrução. “O futuro, pelos olhos humanos, é terrível, mas eu creio que, pelo nome de Jesus, viveremos para ver uma nação reconstruída, forte, justa e próspera”, escreveu.
Foi nesse contexto que Maria Gadú fez seu comentário, adotando um tom de distanciamento em relação ao período em que as duas viveram juntas. “Pelo tempo que passamos juntas… O tempo que namoramos foi um erro, e hoje percebo isso com tanta fé. Que o passado nos abandone. Amém.” A artista também mencionou “pecados” e “mentiras”, dizendo confiar na misericórdia divina.
A publicação de Luiza também repercutiu fora dos comentários. O ator Pedro Neschiling, ex-marido da cantora, usou seu perfil no X (antigo Twitter) para ironizar mudanças de comportamento que, segundo ele, tornam algumas pessoas irreconhecíveis. “Tem gente que parece que sofreu lobotomia e, infelizmente, não reconhecemos mais. O negócio é assustador mesmo.” Internautas entenderam a fala como indireta para a cantora.
Pedro e Luiza foram casados entre 2007 e 2009, após iniciarem o relacionamento em 2005. Maria Gadú, por sua vez, não detalhou quando viveu seu relacionamento com Luiza, mas o comentário marcou uma rara exposição pública sobre o assunto.
