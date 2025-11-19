Flamengo favorito; Seleção decepciona; Tabelinha Rondoniense tem Projeto Gol, Paralímpiadas e Futebol sub-15

Publicada em 19/11/2025 às 13h50
Flamengo favorito e jogos de hoje pelo Brasileirão. Seleção decepciona em amistoso. No Tabelinha, Projeto Gol, Paralímpiadas e Futebol sub-15 são destaques.
Flamengo dispara e vira favorito absoluto ao título. Quarta-feira decisiva agita o Brasileirão 2025. Brasil joga mal e só empata com a Tunísia em Lille.
Brasileirão - O Brasileirão ganhou novo dono na corrida pela taça: o Flamengo. Após golear o Sport por 5 a 1, o Rubro-Negro viu suas chances de título saltarem para 72%, segundo a UFMG. O cenário mudou com o tropeço do Palmeiras, que perdeu novamente fora de casa e caiu para 26,6% de probabilidade.
Na outra ponta da tabela, o Sport é o primeiro rebaixado, enquanto Santos reage, deixa o Z4 e empurra o Vitória para a zona. A reta final promete emoção nas duas extremidades da classificação.
A rodada de jogos remarcados promete mexer com título, G-6 e luta contra o rebaixamento. Às 18h30, o Palmeiras recebe o Vitória pressionado a vencer para não deixar o Flamengo disparar, enquanto o Leão tenta sair do Z-4.
Às 20h30, o último Fla-Flu do ano coloca o líder Flamengo contra um Fluminense que ainda sonha com a Libertadores. No mesmo horário, Grêmio e Vasco buscam alívio, após três jogos sem vencer.
Fechando a rodada, à noite, o Santos tenta se afastar do Z-4 contra o embalado Mirassol, firme no G-4 e perto da vaga direta na Libertadores.
Seleção - A Seleção voltou a decepcionar e ficou no 1 a 1 com a Tunísia, em amistoso preparatório para a Copa de 2026. Mastouri abriu o placar aos 22 minutos, e Estêvão empatou de pênalti aos 43. No segundo tempo, Paquetá teve a chance da virada, mas isolou outra penalidade.
O Brasil volta a campo na Data Fifa de março, contra França e Croácia, nos últimos testes de Ancelotti antes da convocação final para o Mundial.
Tabelinha Rondoniense
Projeto Gol do Brasil beneficia mais de 150 crianças em Porto Velho. Rondônia inicia participação nas Paralimpíadas Escolares 2025. Porto Velho e Vilhena brilham nas finais do Rondoniense de Base.
Porto Velho - Lançado no último dia 15, o “Projeto Gol do Brasil” já atende mais de 150 crianças na capital rondoniense. A iniciativa, fruto da parceria entre CBF, FFER e Sport Club Genus, funciona no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa e íntegra o legado da Copa de 2014.
Com metodologia oficial da CBF e instrutores licenciados, o projeto oferece aulas práticas, material esportivo e acompanhamento psicológico e social três vezes por semana.
Paralímpiadas - A delegação de Rondônia embarcou para São Paulo com 95 representantes para disputar as Paralimpíadas Escolares 2025. Os atletas competirão em atletismo, bocha adaptada, tênis de mesa e natação no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.
Os estudantes receberam kits completos e apoio logístico do Governo do Estado. O evento, organizado pelo CPB, é celeiro de talentos — entre eles a rondoniense Gabrielly Alves, destaque nacional na bocha adaptada.
Futebol Sub-15 - O fim de semana foi de emoção no futebol rondoniense. No Sub-15, Porto Velho e Espigão empataram em 1 a 1 no tempo normal, e a Locomotiva ficou com o título nos pênaltis após grande reação no fim.
No Sub-17, Vilhena e Brazuca fizeram um jogaço com sete gols. O Lobo do Norte venceu por 4 a 3 com gol de Bené nos acréscimos e garantiu vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026.
