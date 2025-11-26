Flamengo com uma mão no título; Tabelinha Rondoniense tem Paralimpíadas, Copa Xadrez e sonho europeu de um garoto

Publicada em 26/11/2025 às 08h40
Flamengo com uma mão no título do Brasileirão. No Tabelinha, Paralimpíadas, Copa Xadrez e sonho europeu de um garoto, são destaques.
Flamengo arranca empate no fim e fica mais perto do título; Palmeiras tropeça com time reserva.
Brasileirão - A 36ª rodada do Brasileirão começou quente na terça-feira (25). Pensando na final da Libertadores, o Palmeiras foi a campo com reservas e acabou derrotado pelo Grêmio por 3 a 1, mesmo após sair na frente com Facundo Torres. O Verdão segue com 70 pontos e ainda tem chances matemáticas.
Já o Flamengo buscou um empate heroico por 1 a 1 contra o Atlético-MG na Arena MRV, com Bruno Henrique marcando nos acréscimos. O resultado leva o Rubro-Negro aos 75 pontos e deixa o título ainda mais próximo.
O Galo, que abriu o placar com Bernard, permanece em 12º com 45 pontos, enquanto o Grêmio subiu para 46, ocupando o 10º lugar.
Tabelinha Rondoniense
Rondônia fecha 1º bloco das Paralimpíadas Escolares com 24 medalhas e desempenho histórico. São Francisco do Guaporé brilha no Acre e conquista 2º lugar geral na V Copa de Xadrez Escolar. Jovem talento de Rondônia conquista bolsa na Europa e família busca apoio para viagem.
Paralimpíadas - Rondônia encerrou o 1º bloco das Paralimpíadas Escolares 2025 com um resultado histórico: 24 medalhas no atletismo, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. No dia 21, o Estado voltou ao pódio com conquistas como o Ouro de Eduardo Melo no dardo, o Ouro de Maria Cecília nos 60m e o Ouro de Ana Luíza no lançamento de pelota, além de pódios para Evelyn Vitória, Letícia Vitória, Eduardo Augusto e Danilo Silva.
Somando os resultados dos dias 19, 20 e 21, a delegação fechou o bloco com 13 Ouro, 4 Prata e 7 Bronze. Para a Seduc, o desempenho reflete o esforço de estudantes, técnicos e famílias. A equipe segue motivada para os próximos dias, reforçando o papel do paradesporto como inclusão e transformação social.
Xadrez - A delegação de São Francisco do Guaporé teve um fim de semana histórico na V Copa de Xadrez Escolar, em Rio Branco-AC. Representados pelas escolas Neusa de Oliveira Bravin e Clodoaldo Splicigo, os alunos conquistaram 3 Ouro, 6 Prata e 5 Bronze, garantindo o 2º lugar no geral.
O torneio contou com alto nível técnico, e participações de atletas do Peru, Bolívia e Japão. Além das disputas, os jovens vivenciaram uma experiência educativa inédita, conhecendo pontos culturais da capital acreana. A equipe foi acompanhada pelo secretário Zé da Máquina e pelos professores Renato, Zenite e Nicleia, que destacaram o empenho e disciplina dos atletas.
Sonho - O sonho europeu bateu à porta do jovem futebolista rondoniense Rafael Ferreira Talves, de apenas 10 anos. Natural de Ji-Paraná, o garoto conquistou uma bolsa integral no programa BCN Intercâmbio Turístico–Acadêmico–Esportivo – Barcelona Brasil, após brilhar em seletivas e acumular mais de 50 medalhas, 4 troféus e feitos como 13 gols na Copa Alfa Sub-10. Vice-campeão estadual no Mato Grosso e convidado por equipes de alto rendimento, Rafael agora enfrenta seu maior desafio fora das quatro linhas: garantir recursos para custear as passagens e viajar acompanhado da mãe. As despesas de transporte, hospedagem e alimentação não estão incluídas no programa, dificultando a ida do atleta.
Quem puder colaborar acessa a Chave Pix: 01385646209 – CPF – Ketriwn Ferreira da Silva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!