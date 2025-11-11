Finais do Rondoniense Sub-15 e Sub-17: Brazuca e Espigão jogam em casa

Publicada em 11/11/2025 às 11h48
As finais do Rondoniense Sub-15 e Sub-17 estão definidas, após os jogos decisivos das semifinais, o time do Espigão passou pelo Guaporé vencendo no Cassolão por 3 a 2 de virada e chega na decisão do título do Rondoniense Sub-15 diante do Gazin Porto Velho, a final em partida única está marcada para o dia 15 de novembro às 15h30 no estádio Luizinho Turatti em Espigão do Oeste.
A outra decisão, no Rondoniense Sub-17 o Brazuca venceu a equipe do Ji-Paraná por 3 a 1 no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa e chega para a disputa do título diante do Vilhena, a equipe do sul do Estado venceu o Sport Genus por 4 a 1 no Biancão e chega com moral para a partida única da final.
Brazuca e Vilhena jogam a final no dia 16 de novembro no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, às 8h30 em Porto Velho.
