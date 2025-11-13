Filhas de Zé Felipe aparecem com looks inspirados em Ana Castela e web se divide

Publicada em 13/11/2025 às 14h53
Zé Felipe movimentou as redes sociais na noite desta quarta-feira (12) ao publicar uma foto de Maria Alice e Maria Flor, filhas do cantor com Virginia Fonseca, vestidas com roupas no estilo Ana Castela, atual namorada dele. As crianças posaram com jaquetas e shorts rosa com franjas prateadas, além de chapéus western; nos pés, Maria Alice usava botina rosa e Maria Flor, um modelo marrom.
O registro rapidamente gerou debate entre internautas. Parte do público elogiou a escolha do look e destacou que as meninas já demonstravam admiração pela cantora antes do relacionamento do pai com a ‘Boiadeira’. Para outros, porém, a postagem teria soado como provocação direcionada a Virginia, que vive um romance com o jogador Vini Jr.
Nos comentários, surgiram elogios e críticas. Alguns seguidores comemoraram a homenagem: “Elas sempre gostaram da Ana”, escreveu uma usuária. Outros entenderam como “alfinetada” e passaram a pedir que as meninas apareçam com uniformes de futebol. “Se a Virginia vestir elas com camisa do Real Madrid, a internet desaba”, comentou uma internauta.
Também houve quem desaprovasse completamente a foto, dizendo que a situação poderia gerar desconforto para a influenciadora. O casal ainda é pai de José Leonardo, de um ano.
