Filha de Flávia Alessandra lembra agressão em relacionamento e dificuldade de reconhecer violência

O relato de Giulia Costa, 25, durante o “Pé no Sofá Pod”, na última quinta-feira (27), trouxe à tona uma experiência dolorosa que ela manteve em silêncio por anos. A atriz revelou que, ainda muito jovem, viveu um namoro que se transformou em um ambiente de controle e, mais tarde, culminou em agressão física.
Segundo Giulia, o sinal de alerta apareceu antes mesmo do episódio mais grave. Ela contou que atitudes que pareciam pequenas — como críticas ao modo de vestir — acabaram evoluindo para violência. “Começou com ele reclamando do tamanho do meu short. Começa muito antes”, destacou. O ponto de ruptura veio quando levou um tapa no rosto, momento em que encerrou o relacionamento. “Passei por um relacionamento onde ele me agrediu fisicamente… foi um tapa.”
A atriz explicou que, apesar de ter acesso à informação e apoio familiar, demorou a enxergar o ocorrido como violência doméstica. “Eu fiquei nesse lugar de pensar: ‘não foi uma agressão porque foi só um tapa’. É muito louco isso. Você tenta minimizar pra doer menos.” Ela afirmou que o processo de admitir o que havia vivido foi um dos passos mais difíceis.
Ao falar sobre a reação da mãe, Flávia Alessandra, Giulia relembrou um dos momentos mais emocionantes da conversa entre as duas. “Lembro de você dizendo: ‘Eu te criei a vida inteira sem nunca levantar a mão pra você’. E depois: ‘Minha vontade era te colocar de volta dentro da minha barriga’.”
A jornalista Ana Paula Araújo, convidada do episódio e pesquisadora do tema, ressaltou o impacto do depoimento da jovem. Para ela, quando figuras públicas relatam casos de violência, ajudam outras vítimas a perceberem e nomearem seus próprios ciclos de abuso. “Quando você fala sobre o tapa, você tá libertando muita gente”, afirmou.
