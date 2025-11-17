Filha acusa Renato Aragão de não quitar empréstimo de R$ 950 mil

Publicada em 17/11/2025 às 10h28
Renato Aragão está no centro de uma disputa familiar após ser acionado na Justiça por sua filha mais velha, Juliana Rangel Aragão. Ela afirma que o humorista não quitou um empréstimo firmado entre os dois em dezembro de 2018, no valor original de R$ 950 mil. Segundo a cobrança apresentada agora, o débito atualizado gira em torno de R$ 872 mil.
De acordo com informações do Notícias da TV, a quantia emprestada não era proveniente de recursos pessoais de Juliana, mas do dinheiro obtido com a venda de um imóvel herdado de sua mãe, Martha Maria Rangel Aragão, já falecida. O acordo previa que o pagamento deveria ser concluído até 31 de dezembro de 2023.
Juliana relata que apenas R$ 77 mil foram pagos, quantia que teria sido gerida por sua madrasta, Lilian Aragão, com quem ela mantém uma relação conturbada. Sem avanço nas tentativas de resolver o impasse fora do tribunal, a filha do humorista decidiu procurar a Justiça.
A ação judicial solicita o pagamento integral da dívida atualizada, acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20%.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!