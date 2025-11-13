Publicada em 13/11/2025 às 09h15
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, informa que no início deste mês de novembro foi surpreendida pela coirmã Federação Paulista de Futebol com a notícia da exclusão da segunda vaga para o Estado, na Copa São de Futebol Júnior, a ser realizada em janeiro de 2026. Ao ser informada, a FFER imediatamente iniciou as tratativas com FPF para entender e tentar reverter a decisão. Após dias de muitas conversas, com troca de ofícios e ligações entre as entidades, a Federação Paulista entendeu que era necessário reduzir o número de clubes participantes na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Dessa forma o filiado Sport Clube Genus de Porto Velho, não irá representar Rondônia na competição, assim como outros clubes filiados de 12 federações do país, todas surpreendidas pela decisão da Federação Paulista de Futebol.
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, lamenta e reafirma que não mediu esforços para tentar reverter a decisão e manter o Sport Genus na competição, dessa forma a FFER deseja uma boa competição a todos os clubes e principalmente ao filiado União Cacoalense, único representante de Rondônia na competição de 2026
