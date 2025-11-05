Fernando Máximo anuncia R$ 1 milhão em emendas e elogia gestão da saúde de Cujubim

Publicada em 05/11/2025 às 15h39
O deputado federal Dr. Fernando Máximo (União Brasil) anunciou o envio de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para fortalecer a área da saúde do município de Cujubim, no Vale do Jamari. O recurso está sendo aplicado diretamente em ações essenciais como realização de cirurgias, compra de medicamentos e pagamento de profissionais, beneficiando toda a população local.
Em publicação nas redes sociais, o parlamentar destacou a boa aplicação dos investimentos no município e reafirmou seu compromisso com a região.
“Eu tô feliz de colocar dinheiro aqui em Cujubim porque o dinheiro é bem aproveitado. Coloca, vai pro hospital, a gente vê as coisas sendo realizadas, é cirurgia, é compra de medicamento, é pagamento de profissionais. Então a gente fica muito feliz que as coisas estão melhorando e tem emenda parlamentar do deputado federal doutor Fernando Máximo”, afirmou.
Máximo adiantou ainda que novos recursos estão programados para o próximo ciclo de emendas.
“Esse um milhão de reais é só o começo, porque tem mais emendas vindo nas próximas oportunidades. Inclusive agora tem destinação nesse fim de ano pra emenda que vem, pro ano que vem. Em Cujubim a gente tem prazer de colocar o recurso porque sabe que é bem aproveitado.”
