Feira Tecnológica de Agroindústrias e Agricultura Familiar em Porto Velho, mudanças nas regras sobre prisões, Rondônia Cidadã na Ponta do Abunã

Tecnologia – Aberta desde quinta-feira (27), está sendo realizada em Porto Velho a 1ª Feira Tecnológica de Agroindústrias e Agricultura Familiar (Agrotec), que será encerrada no domingo (30) no pátio da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), área central da capital. Participam produtores rurais, empreendedores e investidores para debater a tecnologia, a cada dia mais presente na agricultura. Para o prefeito Leo Moraes (Podemos) a Agrotec é um evento, que reúne pequenos produtores e grandes instituições públicas e privadas ligadas ao agronegócio. “Estamos reunindo em um só lugar desde o pequeno produtor até grandes marcas, promovendo debates, conhecimento, e conexões para o mercado nacional e estrangeiro, tudo isso bem pensado pela Semagric (Secretaria Municipal de Agricultura) para alavancar o nosso produtor rural porto-velhense”, disse o prefeito. Durante os dias da Agrotec estão sendo realizados eventos esportivos, palestras, musicais, painéis temáticos, dentre outras atividades.
Custódia – A Lei nº 15.272/2025, publicada no “Diário Oficial da União” de quinta-feira (27) altera regras sobre prisão preventiva, perfil genético de presos e avaliação de periculosidade nas audiências de custódia, após ser sancionada pelo presidente Lula da Silva (PT). O projeto original é do ex-senador, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, e foi relatado pelo senador Sérgio Moro (UB-PR). A nova lei acrescenta um quinto parágrafo tratando de “circunstância que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão de prisão em flagrante em preventiva. Constam da nova lei, provas da prática de crimes, uso de violência ou grave ameaça no crime pelo qual foi preso, liberação em audiência de custódia anterior por outro crime, exceto em caso de absolvição, fuga ou perigo de fuga, risco ao processo de investigação. Certamente se evitará o constante prende e solta de marginais que praticam crimes hediondos e continuam impunes.
Marcha – Presidente do Parlamento Amazônico (PA), que congrega Assembleias Legislativas de nove Estados da Amazônia Legal, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Ale-RO), Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná) participou no início da semana da Marcha Nacional dos Deputados Estaduais, organizada pela Unale (União dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais), PA e Confederação Nacional dos Municípios, em Brasília, compareceram prefeitos, vereadores e lideranças políticas regionais. Um dos assuntos da pauta foi de oposição ao texto atual da reforma administrativa, antes que ele avance no Congresso Nacional. A dificuldade para criar novos municípios foi questionada por Laerte Gomes. “Hoje, nós temos distritos com mais de 30 mil habitantes que não conseguem ser emancipados porque isso depende do Congresso Nacional, já que as Assembleias não têm competência para isso”. Laerte também defende maior autonomia para os parlamentos estaduais. “Nosso papel é defender a população e assegurar que os Estados não percam autonomia. O Brasil precisa de reformas, sim, mas serem ser discutidas com quem vive a realidade da gestão pública todos os dias”, afirmou o deputado.
Rondônia – Desde quarta-feira (26) a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), em parcerias com instituições, está promovendo em cinco distritos na região da Ponta do Abunã, município de Porto Velho, o programa Rondônia Cidadã. Os trabalhos serão finalizados no domingo (30) disponibilizando serviços essenciais nas áreas de saúde, assistência social, assistência jurídica, emissão de documentos, além de orientações sobre trânsito, benefícios previdenciários, no horário das 8h às 18h. Em Nova Califórnia, na quarta-feira os trabalhos foram realizados na Escola Estadual Bandeirantes; na quinta-feira (27), em Extrema na Escola Estadual Jayme Peixoto de Alencar; hoje (28) em Vista Alegre do Abunã, na Escola Marechal Rondon, no sábado (29) em Abunã e no domingo (30), na Vila da Penha, na Escola Santa Júlia.
Cidadã – O Rondônia Cidadã foi criado pelo Governo do Estado em 2019 e já foram realizados mais de 208 mil atendimentos nos 52 municípios de Rondônia, capital e interior, inclusive nos distritos como nessa semana. A secretária da Seas, Luana Rocha, Primeira Dama do Estado, está satisfeita, porque o programa ganha visibilidade constante, em razão da sua praticidade e eficiência. “No caso dessas edições nos distritos, por serem localidades pequenas, com certeza grande parte dos moradores está sendo contemplada. Na última edição do Rondônia Cidadã realizada sábado (22) e domingo (23), em Pimenta Bueno, foram feitos 3.418 atendimentos em diversas áreas”, argumentou. O Rondônia Cidadã é um dos programas sociais, dentre outros do Governo do Estado, da maior importância para a população.
Respigo
A valeta aberta nas duas pistas da Avenida Imigrantes, em Porto Velho, no início da semana em frente à sede do Detran-RO, que provocou vários acidentes, inclusive com uma mulher de motocicleta, internada com ferimentos graves, foi fechada. Após os acidentes o local foi sinalizado e na quinta-feira (27) o problema solucionado +++ Hoje (28) ocorre audiência pública na câmara de vereadores de Pimenta Bueno, para discutir com a população a situação no atendimento do serviço de água e esgoto da cidade, a partir das 19h. Será uma oportunidade para as pessoas se manifestarem sobre o que está funcionando e o que é necessário mudar no setor +++ As obras ao longo da BR 364, no trecho entre Porto Velho a Vilhena, com aproximadamente 700km que estão sendo realizadas desde o início da semana continuam hoje (28) e amanhã. Motoristas e motociclistas que forem utilizar o trecho deve tomar cuidados redobrados, porque são vários locais de pare-siga com paralisações longas +++ É prudente levar água e até alimentos. Quem tem pressa deve antecipar a viagem, para não perderem compromissos e evitar acidentes.
