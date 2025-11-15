Faccionado morre em confronto com o PATAMO em Rolim de Moura

Por Rondonianews.com
Publicada em 15/11/2025 às 09h15
No inicio da manhã deste sabado (15), uma operação conjunta envolvendo a Polícia Militar, equipes do PATAMO, Grupo de Operações com Cães (GOC) e a Polícia Civil resultou na morte de um criminoso integrante da facção Comando Vermelho.
Durante a ação, o indivíduo conhecido como Luiz vulgo “Lokinho” reagiu contra os policiais, que revidaram. O suspeito acabou baleado, foi socorrido e encaminhado à UPA, mas não resistiu aos ferimentos.
A operação ocorreu na região da Cidade Alta, com pelo menos dois endereços alvos no mesmo bairro — um no Jatobá 2 e outro na Avenida A1, ambos na Cidade Alta.
