Ezequiel Neiva vistoria obras de centro comercial que beneficiará pequenos comerciantes em Pimenta Bueno

Ezequiel Neiva acompanhou o andamento das obras em Pimenta Bueno (Foto: Nilson Nascimento)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) realizou, nesta semana, uma vistoria técnica às obras do novo centro comercial de Pimenta Bueno, empreendimento que tem como objetivo oferecer melhores condições de trabalho aos pequenos comerciantes do município. A ação foi acompanhada pela prefeita Marcilene Rodrigues (Podemos), pelos ex-vereadores Paulo Adail e Marquinhos do Cristal, juntamente com pastor Eli Batista, que realizaram o pedido ao parlamentar.
O projeto conta com R$ 2 milhões destinados por Ezequiel Neiva, por meio de emenda parlamentar, além de R$ 1 milhão investido pela Prefeitura de Pimenta Bueno com recursos próprios. A iniciativa irá transformar a área onde atualmente funcionavam pequenas barracas em um espaço estruturado, organizado e dotado de infraestrutura adequada para atender vendedores e consumidores.
De acordo com o deputado, o investimento representa um avanço social e econômico para a cidade. “Estamos garantindo um espaço digno para os pequenos comerciantes, com mais segurança, conforto e condições adequadas de trabalho. Esse centro comercial vai fortalecer a economia local e gerar novas oportunidades para quem vive do próprio negócio”, destacou Ezequiel Neiva.
Prefeita Marcilene Rodrigues acompanhou o deputado estadual Ezequiel Neiva em vistoria
O parlamentar ressaltou ainda que a iniciativa atende a uma reivindicação antiga dos trabalhadores. “Nosso compromisso é continuar buscando recursos e políticas públicas que melhorem a vida das famílias que dependem do comércio local. Esse projeto é um passo importante nessa direção”, acrescentou Ezequiel Neiva.
A prefeita Marcilene Rodrigues celebrou o trabalho realizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva. “Contamos com o apoio do deputado, que não tem medido esforços para garantir um espaço adequado e digno para que nossos comerciantes possam vender seus produtos com mais segurança e conforto”, ressaltou.
O suplente de deputado federal, Wiveslando Neiva (União Brasil), que acompanhou a visita, elogiou o trabalho realizado pelo parlamentar. “Este é mais uma ação do deputado estadual Ezequiel Neiva, para contribuir com o desenvolvimento do município de Pimenta Bueno. A destinação desses recursos demonstra sensibilidade e compromisso com os pequenos comerciantes, que agora terão um ambiente mais digno para desenvolver suas atividades”, afirmou.
As obras seguem em ritmo avançado e, quando concluídas, devem beneficiar diretamente os trabalhadores do comércio, além de oferecer um ambiente mais organizado e confortável para a população.
