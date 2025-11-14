Ezequiel Neiva participa de audiência pública e defende direito à terra para produtores rurais em Jaru

Publicada em 14/11/2025 às 10h58
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) participou, nesta semana, da audiência pública realizada no distrito de Jaru-Uaru, no município de Jaru. O evento, proposto pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, pelos senadores Marcos Rogério (PL) e Jaime Bagatolli (PL), reuniu autoridades, agricultores e representantes de diversas entidades para discutir conflitos agrários e denúncias de violações de direitos no campo.
Durante sua participação, o parlamentar destacou a importância de garantir segurança jurídica e respeito ao direito à terra para os produtores rurais de Rondônia. “Foi uma grande audiência pública. Pessoas assentadas há mais de 40 anos hoje estão sendo retiradas de suas terras pelo governo federal, por meio da Funai, em uma tremenda injustiça. Famílias que chegaram aqui com o sonho e a esperança de vencer na vida e conquistar seu pedaço de terra agora vivem inseguras”, afirmou Ezequiel Neiva.
A audiência teve como principal objetivo ouvir relatos e apurar denúncias de graves violações de direitos envolvendo pequenos produtores rurais que afirmam estar sendo ameaçados de expulsão por órgãos federais. Muitos agricultores relataram medo, prejuízos e incertezas diante das ações de fiscalização e retirada.
O debate ganhou ainda mais relevância após operações recentes no município de Alvorada do Oeste, onde propriedades rurais foram alvo de ações que resultaram na destruição e queima de bens de pequenos produtores, episódio que causou forte repercussão e preocupação na região.
Ezequiel Neiva destacou a união das lideranças políticas em defesa das famílias atingidas. “Participei da audiência pública juntamente com nossa bancada federal para defender o direito dessas famílias de permanecerem onde estão. É fundamental que lutem por seus direitos e mantenham aquilo que conquistaram há mais de 40 anos. Este é um momento para debatermos as graves violações que vêm ocorrendo. Precisamos chegar a um consenso e colocar fim a tanto sofrimento e insegurança que impedem essas famílias de produzir e seguir na terra a que têm direito”, reforçou o parlamentar.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidida pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), deverá reunir todas as informações apresentadas e encaminhar recomendações às autoridades competentes. A expectativa é que novos encontros ocorram para avançar no diálogo e buscar soluções definitivas para o imbróglio que afeta os produtores rurais do estado.
